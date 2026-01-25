Укр
"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

Кристина Трохимчук
25 января 2026, 16:20
270
Друг Олега Винника рассказал о его диагнозе.
Олег Винник инсульт
Олег Винник инсульт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

  • Что случилось с Олегом Винником
  • Почему он не вступил в ВСУ

Скандальный певец Олег Винник, который выехал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, перенес два инсульта. Об этом рассказал его друг, продюсер и военнослужащий Роман Недзельский в интервью Наталье Влащенко.

По словам Недзельского, Винник был одним из первых, кто помогал его подразделению и даже отправлял на фронт машины. Друг певца сообщил, что из-за постоянных переживаний Олег подорвал свое здоровье. У артиста дважды случился инсульт.

видео дня
Олег Винник
Олег Винник диагноз / фото: instagram.com, Олег Винник

"С начала войны он один из первых мне помогал, именно нашему батальону. Дело не в том, где он живет, а в том, насколько артист яркий. Очень людям мешает то, что кто-то блестит. Олег самодостаточен, я два раза был у него в Германии. Ездил, забирал машины. Мы с ним виделись, он очень тяжело пережил этот хейт. Артисты — они ранимы. Олег получил один инсульт, затем второй. Надо было видео записать для меценатов, а у него лицо было перекошено. Он не хотел, чтобы люди видели его таким. И он восстановился через полгода", — рассказал военный.

Роман вспомнил, что ранее предлагал другу вернуться в Украину и вступить в ряды "Культурного десанта" — военного подразделения, в которое входят украинские артисты. Идея понравилась Виннику, но осталась нереализованной — из-за скандального шлейфа артисту отказали.

Олег Винник и Роман Недзельский
Олег Винник и Роман Недзельский / фото: facebook.com, Роман Недзельский

"У нас есть культурный фронт при Министерстве обороны, и там все артисты, которые служат и могут выезжать. Бумбокс, Танок на Майдані Конго, Женя Галич. Они собирают деньги на концертах за границей. Я сказал Олегу: "Я тебя заберу, мобилизуем, будешь военным". И он так подумал и сказал: "Это будет прикольно. Я готов одеть форму". Но когда я переговорил со своими старшими офицерами, они мне сказали: "Уже столько негатива на него вылито, что для нас это токсично. Кого угодно, только не Олега", — раскрыл Недзельский.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны, решил вспомнить о любимой Украине. Среди записанных композиций нашлась песня очень интересного содержания — в ней упоминается тоска по родине.

Также музыкальный продюсер Morphom рассказал, как покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения. По словам Черенова, когда семья добралась до пропускного пункта, мобилизация еще не была объявлена, поэтому пересечь границу у них получилось без проблем.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Винник новости шоу бизнеса
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

