"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

Скандальный певец Олег Винник, который выехал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, перенес два инсульта. Об этом рассказал его друг, продюсер и военнослужащий Роман Недзельский в интервью Наталье Влащенко.

По словам Недзельского, Винник был одним из первых, кто помогал его подразделению и даже отправлял на фронт машины. Друг певца сообщил, что из-за постоянных переживаний Олег подорвал свое здоровье. У артиста дважды случился инсульт.

"С начала войны он один из первых мне помогал, именно нашему батальону. Дело не в том, где он живет, а в том, насколько артист яркий. Очень людям мешает то, что кто-то блестит. Олег самодостаточен, я два раза был у него в Германии. Ездил, забирал машины. Мы с ним виделись, он очень тяжело пережил этот хейт. Артисты — они ранимы. Олег получил один инсульт, затем второй. Надо было видео записать для меценатов, а у него лицо было перекошено. Он не хотел, чтобы люди видели его таким. И он восстановился через полгода", — рассказал военный.

Роман вспомнил, что ранее предлагал другу вернуться в Украину и вступить в ряды "Культурного десанта" — военного подразделения, в которое входят украинские артисты. Идея понравилась Виннику, но осталась нереализованной — из-за скандального шлейфа артисту отказали.

"У нас есть культурный фронт при Министерстве обороны, и там все артисты, которые служат и могут выезжать. Бумбокс, Танок на Майдані Конго, Женя Галич. Они собирают деньги на концертах за границей. Я сказал Олегу: "Я тебя заберу, мобилизуем, будешь военным". И он так подумал и сказал: "Это будет прикольно. Я готов одеть форму". Но когда я переговорил со своими старшими офицерами, они мне сказали: "Уже столько негатива на него вылито, что для нас это токсично. Кого угодно, только не Олега", — раскрыл Недзельский.

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

