"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

Алена Хмельницкая о смерти Кеосаяна / Коллаж Главред, фото Телеграм, Страхит

Алена Хмельницкая, бывшая жена российского пропутинского режиссера Тиграна Кеосаяна, о смерти которого стало известно 26 сентября, посвятила ему пост.

На своей странице в Telegram, Хмельницкая написала, что для нее лично, смерть путиниста - большое горе.

"Не стало отца моих детей , моего бывшего мужа , родного человека режиссера - Тиграна Кеосаяна. Всего 59 лет. Это большое горе для меня лично, для наших детей, для всей его большой семьи, жены, мамы, детей, для всех родных и близких. Царствие Небесное", - написала российская актриса.

Алена Хмельницкая прокомментировала смерть путиниста Кеосаяна / Скриншот Телеграм

Она также поблагодарила всех, кто "остается людьми". "И спасибо всем, кто имеет силы оставаться людьми и, кто не потерял человеческое сострадание в наше непростое время", - добавила она.

Хмельницкая добавила черно-белое фото Кеосаяна и попросила не беспокоить звонками их семью.

Умер Тигран Кеосаян - Хмельницкая прокомментировала / Фото Телеграм Алены Хмельницкой

Напомним, Главред писал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста, российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Недавно стало известно, что Маргарите Симоньян диагностировали раки удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба и одного из виновников военного вторжения России в Украину - Владимира Соловьева.

О персоне: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

