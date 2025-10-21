Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

Анна Подгорная
21 октября 2025, 00:49
16
Дарья Зотова еще весной состояла в длительных романтических отношениях.
Дарья Зотова, Николай Кухаревич
Холостяк-14 участницы - с кем встречалась Дарья Зотова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/di__zotova, instagram.com/kolia_kuharevich

Вкратце:

  • Дарья Зотова - участница 14 сезона шоу "Холостяк"
  • Перед съемками модель рассталась с бойфрендом-спортсменом

17 октября стартовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" с украинским актером Тарасом Цымбалюком. В поисках любви и признания на проект пришло много девушек разных типажей и темпераментов.

С одной из них, моделью Дарьей Зотовой, Цымбалюк был знаком до шоу, поэтому не ожидал увидеть ее на съемках. Оказалось, что Зотова имеет слабость к успешным украинским мужчинам - до начала телеотношений с Тарасом Дарья встречалась с известным украинским футболистом.

видео дня

Речь идет о Николае Кухаревиче, который сейчас выступает за словацкий клуб "Слован". Спортсмен и модель были вместе более двух лет. Примечательно, что об участии Тараса Цымбалюка в "Холостяке" стало известно в апреле, а уже в начале июня в СМИ появились новости о расставании Кухаревича и Зотовой. Прежде в паре была идиллия - Николай и Дарья нередко делились общими романтичными фото в социальных сетях.

Связан ли разрыв между возлюбленными с реалити-шоу, и что думает футболист об участии бывшей партнерши в "Холостяке", остается неизвестным.

Дарья Зотова, Николай Кухаревич
Дарья Зотова и Николай Кухаревич во время отношений / фото: instagram.com/di__zotova
Дарья Зотова, Николай Кухаревич
Дарья Зотова и Николай Кухаревич во время отношений / фото: instagram.com/kolia_kuharevich

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына. Ведущая скрывала малыша целых четыре месяца, но в День своего рождения решила сделать исключение.

Также Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой. Мэр Киева и Наталья Егорова состояли в браке 25 лет, и уже три года они в разводе.

Читайте также:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес холостяк шоу Холостяк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:57Война
В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:18Украина
"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Гороскоп на сегодня 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Гороскоп на сегодня 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

01:27

Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

00:57

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:49

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
00:44

Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

20 октября, понедельник
23:50

Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

23:28

Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

23:18

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

Реклама
23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

20:16

"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

20:02

Вода из выхлопа: эксперт рассказал, когда это норма, а когда предвестник ремонта

Реклама
19:45

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогнозВидео

19:35

Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

19:35

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:29

Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

19:12

БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов - Цивинский

19:10

Трамп дал Путину последний шанс остановитьсямнение

18:58

Как правильно на украинском сказать "высокомерный" - шесть лучших вариантовВидео

18:53

Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай веснойВидео

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

Реклама
16:55

Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальныВидео

16:53

Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"

16:51

Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

16:32

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

16:30

Будут дальнобойные ответы на российский террор: важные решения Ставки

16:17

Хотели возродить СССР в Украине: СБУ разоблачила сеть неокоммунистов

16:08

Невероятная намазка за копейки: готовим вкусную закуску за 5 минут

15:58

Умер фронтмен и основатель группы Green Grey - Дизель

15:46

Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

15:45

Масштабы разрушений будут больше: военный предупредил об опасности из-за новых бомб

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять