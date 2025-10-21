От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

Вкратце:
- Дарья Зотова - участница 14 сезона шоу "Холостяк"
- Перед съемками модель рассталась с бойфрендом-спортсменом
17 октября стартовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" с украинским актером Тарасом Цымбалюком. В поисках любви и признания на проект пришло много девушек разных типажей и темпераментов.
С одной из них, моделью Дарьей Зотовой, Цымбалюк был знаком до шоу, поэтому не ожидал увидеть ее на съемках. Оказалось, что Зотова имеет слабость к успешным украинским мужчинам - до начала телеотношений с Тарасом Дарья встречалась с известным украинским футболистом.
Речь идет о Николае Кухаревиче, который сейчас выступает за словацкий клуб "Слован". Спортсмен и модель были вместе более двух лет. Примечательно, что об участии Тараса Цымбалюка в "Холостяке" стало известно в апреле, а уже в начале июня в СМИ появились новости о расставании Кухаревича и Зотовой. Прежде в паре была идиллия - Николай и Дарья нередко делились общими романтичными фото в социальных сетях.
Связан ли разрыв между возлюбленными с реалити-шоу, и что думает футболист об участии бывшей партнерши в "Холостяке", остается неизвестным.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
