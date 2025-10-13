Укр
Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

Анна Подгорная
13 октября 2025, 01:30
Для особенного момента Витвицкая выбрала не самую обыденную локацию.
Соломия Витвицкая, Алексей Ситайло
Соломия Витвицкая муж - ведущая показала романтику с женихом-военным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Вкратце:

  • Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло попали на выставку Ukraine WOW
  • Там паре удалось найти свою особую романтику

Украинская ведущая Соломия Витвицкая сходила на свидание со своим женихом-военным Алексеем Ситайло. Пара вместе посетила выставку украинского искусства.

Некоторые локации вдохновили Витвицкую и Ситайло на романтичный лад: на озере с кувшинками под светом электрической луны влюбленные целовались, а затем мирно прогуливались по пшеничному полю, пока экраны на потолке помещения отражали безоблачное небо. Снимки появились в блоге ведущей в Instagram.

После прогулки Соломия поблагодарила избранника "за поддержку и объятия". В комментариях поклонники пары отмечают их гармоничность, и желают им долгих лет счастья.

Соломия Витвицкая, Алексей Ситайло
Соломия Витвицкая муж - ведущая показала романтику с женихом-военным / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая, Алексей Ситайло
Соломия Витвицкая муж - ведущая показала романтику с женихом-военным / фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая, Алексей Ситайло
Соломия Витвицкая муж - ведущая показала романтику с женихом-военным / фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Ранее Главред рассказывал о радостном событии в семье Софии Ротару - ее семье в один день родились сразу трое детей. Детали раскрыла сестра Софии Михайловны Аурика Ротару.

Также украинская певица Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе. В январе 2024 года она потеряла мужа, певца Виталия Билоножко, с которым была вместе более 40 лет.

Читайте также:

О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Соломия Витвицкая новости шоу бизнеса
