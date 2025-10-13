Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

Вкратце:
- Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло попали на выставку Ukraine WOW
- Там паре удалось найти свою особую романтику
Украинская ведущая Соломия Витвицкая сходила на свидание со своим женихом-военным Алексеем Ситайло. Пара вместе посетила выставку украинского искусства.
Некоторые локации вдохновили Витвицкую и Ситайло на романтичный лад: на озере с кувшинками под светом электрической луны влюбленные целовались, а затем мирно прогуливались по пшеничному полю, пока экраны на потолке помещения отражали безоблачное небо. Снимки появились в блоге ведущей в Instagram.
После прогулки Соломия поблагодарила избранника "за поддержку и объятия". В комментариях поклонники пары отмечают их гармоничность, и желают им долгих лет счастья.
О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
