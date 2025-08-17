Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

Кратко:
- Соломия Витвицкая помолвлена
- Звезда раскрыла свое отношение к детям, и призналась, хочет ли завести своих
Украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая обручена с военным Алексеем Ситайло. Предложение руки и сердца она получила 14 февраля 2025 года, однако пара со свадьбой пока не торопится - война в Украине вносит свои коррективы в планы влюбленных.
Что же касается детского вопроса в паре Витвицкой и Ситайло, то тут Соломия полагается на подарки судьбы. А пока оттачивает свои материнские инстинкты на крестниках.
"Для меня счастье - это любовь и любовь родных людей, любимое дело и внутренняя гармония. У меня 9 крестников, которых я очень люблю. Если же в моей жизни появятся дети - это будет еще одним большим подарком судьбы", - написала журналистка в своем блоге в Instagram.
Соломия Витвицкая о своем романе с Алексеем Ситайло рассказала в феврале 2024 года. До этого она десять лет состояла в браке с телеоператором Владом Кочатковым. Их пара распалась 5 лет назад. Детей у Соломии Витвицкой на данный момент нет.
О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
