Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

Соломия Витвицкая личная жизнь - журналистка высказалась о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska, instagram.com/oleksa_syt

Украинская журналистка и ведущая Соломия Витвицкая обручена с военным Алексеем Ситайло. Предложение руки и сердца она получила 14 февраля 2025 года, однако пара со свадьбой пока не торопится - война в Украине вносит свои коррективы в планы влюбленных.

Что же касается детского вопроса в паре Витвицкой и Ситайло, то тут Соломия полагается на подарки судьбы. А пока оттачивает свои материнские инстинкты на крестниках.

"Для меня счастье - это любовь и любовь родных людей, любимое дело и внутренняя гармония. У меня 9 крестников, которых я очень люблю. Если же в моей жизни появятся дети - это будет еще одним большим подарком судьбы", - написала журналистка в своем блоге в Instagram.

Соломия Витвицкая личная жизнь - журналистка высказалась о материнстве / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая о своем романе с Алексеем Ситайло рассказала в феврале 2024 года. До этого она десять лет состояла в браке с телеоператором Владом Кочатковым. Их пара распалась 5 лет назад. Детей у Соломии Витвицкой на данный момент нет.

Соломия Витвицкая с женихом Алексеем Ситайло / instagram.com/solomiyavitvitska

О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

