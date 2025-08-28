Лидер группы "Ленинград" оригинально ответил путинисту.

Почему Сергей Шнуров отказался финансово поддерживать российскую армию

Что его за это ждет

Российский певец Сергей Шнуров, который публично увиливал от четкой позиции по поводу войны с Украиной, развязанной РФ, отказался выделять деньги для помощи российским оккупантам. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава организации "Фонд по безопасности и борьбе с коррупцией" РФ (ФПБК) Виталий Бородин.

По словам Бородина, он предлагал Шнурову пожертвовать на нужды армии агрессора 50 миллионов рублей, но певец отказался.

"Шнуров отказался помочь фронту через ФПБК. Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки вызывает закономерное разочарование", — говорится в сообщении.

Отказ настолько разозлил путиниста, что он начал угрожать певцу отменами концертов и припомнил ему дружбу с Невзоровым и Пугачевой, которые открыто поддерживают Украину.

"Поддержка, пусть и косвенная, врагов России недопустима. И когда артист, зарабатывающий миллионы на российских площадках, демонстрирует лояльность к тем, кто желает нашей стране зла, это вызывает справедливое возмущение", — истерил на своей страничке Бородин.

Сергей Шнуров, очевидно понял, что пахнет жареным и нужно показать свою лояльность режиму в РФ, но выбрал для этого достаточно оригинальный способ — послать своего критика словами российских оккупантов в комментарии для росСМИ.

"Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению", — ответил на обвинения Шнуров, далее вставив нецензурные выражения.

Тем самым певец подтвердил, что сам тесно связан з российской оккупационной армией, но делиться заработанными финансами с путинским режимом не собирается.

О персоне: Сергей Шнуров Сергей Владимирович Шнуров – российский музыкант, актер, телеведущий, художник и композитор, лидер музыкальных групп "Ленинград" и "Рубль", сообщает Википедия. С февраля 2019 года – член Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре. "Миротворец" внес Сергея Шнурова в раздел "Чистилище" из-за пересечения границы оккупированного РФ Крыма в 2016 году

