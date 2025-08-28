Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

Вы узнаете:
- Почему Сергей Шнуров отказался финансово поддерживать российскую армию
- Что его за это ждет
Российский певец Сергей Шнуров, который публично увиливал от четкой позиции по поводу войны с Украиной, развязанной РФ, отказался выделять деньги для помощи российским оккупантам. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава организации "Фонд по безопасности и борьбе с коррупцией" РФ (ФПБК) Виталий Бородин.
По словам Бородина, он предлагал Шнурову пожертвовать на нужды армии агрессора 50 миллионов рублей, но певец отказался.
"Шнуров отказался помочь фронту через ФПБК. Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны. Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки вызывает закономерное разочарование", — говорится в сообщении.
Отказ настолько разозлил путиниста, что он начал угрожать певцу отменами концертов и припомнил ему дружбу с Невзоровым и Пугачевой, которые открыто поддерживают Украину.
"Поддержка, пусть и косвенная, врагов России недопустима. И когда артист, зарабатывающий миллионы на российских площадках, демонстрирует лояльность к тем, кто желает нашей стране зла, это вызывает справедливое возмущение", — истерил на своей страничке Бородин.
Сергей Шнуров, очевидно понял, что пахнет жареным и нужно показать свою лояльность режиму в РФ, но выбрал для этого достаточно оригинальный способ — послать своего критика словами российских оккупантов в комментарии для росСМИ.
"Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению", — ответил на обвинения Шнуров, далее вставив нецензурные выражения.
Тем самым певец подтвердил, что сам тесно связан з российской оккупационной армией, но делиться заработанными финансами с путинским режимом не собирается.
О персоне: Сергей Шнуров
Сергей Владимирович Шнуров – российский музыкант, актер, телеведущий, художник и композитор, лидер музыкальных групп "Ленинград" и "Рубль", сообщает Википедия. С февраля 2019 года – член Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре. "Миротворец" внес Сергея Шнурова в раздел "Чистилище" из-за пересечения границы оккупированного РФ Крыма в 2016 году
