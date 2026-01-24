Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

Кратко:
Бывший одесский рэппер, а ныне путинист и прихвостень российской блогерши Оксаны Самойловой Джиган, отдаст своей бывшей жене Оксане имущество почти на полмиллиарда рублей (285 млн гривен), если не сможет оспорить брачный договор.
По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, вся семейная недвижимость пары была оформлена именно на Джигана. Теперь защита рэпера будет настаивать, что он согласился передать всё имущество жене "в уязвимом состоянии".
В списке недвижимости Джигана-путиниста огромный трёхэтажный особняк в коттеджном посёлке "Шато Соверен" площадью почти 1300 м². Внутри хамам, кинотеатр, камин, кабинет, тренажёрный зал, и многое другое. Плюс отделка из камня, интерьер из дорогих материалов, дизайнерский ремонт и участок на 22 сотки. Дом вместе с участком оценивается более чем в 350 млн (200 млн рублей).
Кроме того, на продажного рэппера оформлены и три дешёвые квартиры. Первая — однокомнатная на 34 м² в Войковском районе. Её обладателем рэпер стал в 2015 году. Оценивается она в 12 млн (6 млн гривен). Через полгода музыкант завладел второй похожей мини-квартиркой 36 м² в Хорошёвском районе. Она немного ближе к центру и стоит подороже — 16 млн (8 млн гривен). Третье жильё на артиста записали в 2018-м — уже посерьёзнее. Двухкомнатная квартира 63 м² в Очаково-Матвеевском за 25 млн (13 млн гривен).
Бонусом к недвижимости блогерше достанется ещё и Volkswagen Multivan, купленный в 2018 году. Его стоимость сейчас составляет около 4 млн (2 млн гривен).
По словам адвоката, Джиган в момент подписания брачного договора принимал лекарства и не понимал, что делает.
О персоне: Джиган
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
