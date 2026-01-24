Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

Блогерша Самойлова оставит своего бывшего мужа без ничего.

https://glavred.info/starnews/samoylova-zaberet-vse-u-putinista-podkabluchnika-dzhigana-lishitsya-vsego-10735133.html Ссылка скопирована

Оксана Самойлова планирует отобрать все у предателя Джигана / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Кратко:

Что отберет Самойлова у Джигана

Собирается ли он оспаривать

Бывший одесский рэппер, а ныне путинист и прихвостень российской блогерши Оксаны Самойловой Джиган, отдаст своей бывшей жене Оксане имущество почти на полмиллиарда рублей (285 млн гривен), если не сможет оспорить брачный договор.

По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, вся семейная недвижимость пары была оформлена именно на Джигана. Теперь защита рэпера будет настаивать, что он согласился передать всё имущество жене "в уязвимом состоянии".

видео дня

Джига лишится всего SHOT / Фото

В списке недвижимости Джигана-путиниста огромный трёхэтажный особняк в коттеджном посёлке "Шато Соверен" площадью почти 1300 м². Внутри хамам, кинотеатр, камин, кабинет, тренажёрный зал, и многое другое. Плюс отделка из камня, интерьер из дорогих материалов, дизайнерский ремонт и участок на 22 сотки. Дом вместе с участком оценивается более чем в 350 млн (200 млн рублей).

Кроме того, на продажного рэппера оформлены и три дешёвые квартиры. Первая — однокомнатная на 34 м² в Войковском районе. Её обладателем рэпер стал в 2015 году. Оценивается она в 12 млн (6 млн гривен). Через полгода музыкант завладел второй похожей мини-квартиркой 36 м² в Хорошёвском районе. Она немного ближе к центру и стоит подороже — 16 млн (8 млн гривен). Третье жильё на артиста записали в 2018-м — уже посерьёзнее. Двухкомнатная квартира 63 м² в Очаково-Матвеевском за 25 млн (13 млн гривен).

Джига лишится всего / Фото SHOT

Бонусом к недвижимости блогерше достанется ещё и Volkswagen Multivan, купленный в 2018 году. Его стоимость сейчас составляет около 4 млн (2 млн гривен).

По словам адвоката, Джиган в момент подписания брачного договора принимал лекарства и не понимал, что делает.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что ранее также скандальная любовница бывшего мужа российской певицы Алсу, которая молчит о том, что ее террористическая родина вторглась в суверенную Украину, выходит замуж.

Ранее также стало известно, что Кейт Миддлтон стала дизайнером собственного пальто в клетку и уже появилась в нем на публике.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред