Предательница Лорак выгуляла своего инструктора на Мальдивах и сыграла с ним свадьбу.

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Ани Лорак и Исаак Виджраку сыграли свадьбу на Мальдивах/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Сколько Лорак заплатила за свадьбу

Сколько вложил Исаак Виджраку

13 марта предательница Украины Ани Лорак вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку, который переехал жить к певице в РФ из Испании.

В террористической России раскрыли приблизительную стоимость свадьбы, которая состоялась на Мальдивах.

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Торжество на Мальдивах случилось больше месяца назад, в День святого Валентина. А официально запроданка расписалась еще в сентябре прошлого года. Лорак объяснила такую таинственность тем, что не желала привлекать к себе и своему инструктору излишнего внимания.

Между тем, как пишет российский 5 канал, в РФ предполагают, что Лорак просто не хватило денег. По словам российской светской журналистки Даяны Брют, Лорак не напела на сумму, которая бы позволила привезти всю семью на Мальдивы.

"В районе 1,6 миллиона может обойтись перелет туда-обратно. Плюс проживание в каком-то топ-отеле. Тоже, я думаю, что порядка 1,5 миллиона на неделю. Также, если мы берем премиум-сегмент этой выездной церемонии регистрации, в которую будет входить визажист, фотограф, красивый ужин, SPA-процедуры, думаю, что не меньше миллиона рублей точно нужно закладывать. Итого: порядка от четырех миллионов (около 2 млн гривен) может обойтись такая свадьба", — уточнила свадебный организатор Мария Ковалева.

Кроме того, другая российская телеведущая Елена Ханга заявила прямым текстом, что Виджраку ни за что не платит, а "отрабатывает по-другому".

"Счастье, как мы все с вами знаем, за деньги не купишь. Поэтому это вообще не имеет никакого значения. Он это как-то по-другому компенсирует. Мы даже догадываемся как. И это стоит гораздо больше, чем деньги", — высказалась телеведущая.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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