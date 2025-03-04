Предательница Лорак публично обратилась к дочери жениха - что случилось

Кратко:
- Ани Лорак написала комментарий к посту возлюбленного
- Предательница поздравила его дочь
Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, обратилась к дочери возлюбленного Исаака Виджраку.
На странице Виджраку в соцсетях предательница поздравила Эбони Виджраку с 22-летием.
"С днем рождения, красавица! Любви и счастья!" — написала певица.
Отметим, известно, что Лорак хорошо ладит с дочерью Исаака, которая планирует покорить Голливуд и даже снялась в американском сериале. Также у жениха есть сын, родившийся в 2021 году.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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