Ани Лорак решила поздравить дочь своего жениха.

Ани Лорак вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак написала комментарий к посту возлюбленного

Предательница поздравила его дочь

Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, обратилась к дочери возлюбленного Исаака Виджраку.

На странице Виджраку в соцсетях предательница поздравила Эбони Виджраку с 22-летием.

"С днем рождения, красавица! Любви и счастья!" — написала певица.

Эбони Виджраку празднует день рождения / фото: скрин instagram.com, Исаак Виджраку

Отметим, известно, что Лорак хорошо ладит с дочерью Исаака, которая планирует покорить Голливуд и даже снялась в американском сериале. Также у жениха есть сын, родившийся в 2021 году.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

