Отец Яниса Тиммы возмущен поведением Седоковой.

Анна Седокова поражает своим поведением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Что сказал свекр Седоковой

Что его возмутило

Бывший свекр певицы-предательницы Анны Седоковой , которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, раскритиковал поведение певицы в социальных сетях.

Как пишут российские пропагандисты, Райтис считает, что Анна Седокова не в себе, так как выставляет слишком откровенный контент. По мнению мужчины, поведение 42-летней артистки вульгарно.

Седокова и ее фото / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

"Вы спросите почему я говорю, что она сумасшедшая? Ну, во-первых, потому что она сама говорила, что не так давно лечилась в больнице с нервным расстройством. И мы не знаем, она вылечилась или нет. Во-вторых, посмотрите на ее соцсети. Разве нормальная тетка в пятом десятилетии такое будет выставлять?" — сказал в своем аккаунте Тимма.

Отца спортсмена сильно возмутил кадр, в котором предательница Украины в нижнем белье позирует перед зеркалом, а рядом лежат два баскетбольных мяча. Поклонники семьи Яниса уверены: так она намекнула на сходство мячей с собственными формами.

Отец Яниса про Седокову / Фото Стархит

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

