Сын Виктора Павлика умер: чем болел ребенок и как выглядит его могила

Украинский известный певец Виктор Павлик вспомнил своего сына, который умер от рака несколько лет назад.
Павел Павлик долго болел и умер в возрасте 21 года пять лет назад.
"Сегодня проходит 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему был всего 21…Боль не проходит. Люблю. Помню. Скучаю каждый день", - написал артист в годовщину памяти сына. Она также поделился фотографиями, где он позирует вместе со своим сыном.
От чего умер сын Виктора Павлика
О болезни Павла Павлика стало известно в августе 2018 года. Тогда у него обнаружили редкую и тяжелую форму рака — саркому позвонков. В октябре того же года Виктор Павлик попросил помощи для лечения своего сына.
В июне 2020 года Павел написал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил о прекращении лечения. Он рассказал, что прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако лечение не принесло результатов. При этом Павел заявил, что не прекращает борьбы и не оставляет верить в выздоровление.
"Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", - написал тогда он.
Последние дни своей жизни юноша провел в госпитале.
Как выглядит могила сына Виктора Павлика
В годовщину смерти сына, мать молодого парня Лариса Созаева опубликовала грустный пост про своего покойного сына и показала, как выглядит его могила.
"Никто действительно не умер, пока не исчезнут вызванные ими в мире волны". Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны, вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, это почувствуют и те, кто его знал… да просто вспомнит", - написала она.
