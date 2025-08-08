Сын Виктора Павлика умер: чем болел ребенок и как выглядит его могила

Виктор Павлик обратился к своему сын в пятую годовщину его смерти.

От чего умер сын Виктора Павлика / Коллаж Главред, фото Instagram/viktorpavlik

От чего умер сын Виктора Павлика

Почему сын Виктора Павлика отказался от лечения

Украинский известный певец Виктор Павлик вспомнил своего сына, который умер от рака несколько лет назад.

Павел Павлик долго болел и умер в возрасте 21 года пять лет назад.

"Сегодня проходит 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему был всего 21…Боль не проходит. Люблю. Помню. Скучаю каждый день", - написал артист в годовщину памяти сына. Она также поделился фотографиями, где он позирует вместе со своим сыном.

Сын Виктора Павлика умер 5 лет назад / Фото Instagram/viktorpavlik

От чего умер сын Виктора Павлика

О болезни Павла Павлика стало известно в августе 2018 года. Тогда у него обнаружили редкую и тяжелую форму рака — саркому позвонков. В октябре того же года Виктор Павлик попросил помощи для лечения своего сына.

В июне 2020 года Павел написал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил о прекращении лечения. Он рассказал, что прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако лечение не принесло результатов. При этом Павел заявил, что не прекращает борьбы и не оставляет верить в выздоровление.

Сын Виктора Павлика умер 5 лет назад / Фото Instagram/viktorpavlik

"Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", - написал тогда он.

Сын Виктора Павлика умер 5 лет назад / Фото Instagram/viktorpavlik

Последние дни своей жизни юноша провел в госпитале.

Как выглядит могила сына Виктора Павлика

В годовщину смерти сына, мать молодого парня Лариса Созаева опубликовала грустный пост про своего покойного сына и показала, как выглядит его могила.

"Никто действительно не умер, пока не исчезнут вызванные ими в мире волны". Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны, вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, это почувствуют и те, кто его знал… да просто вспомнит", - написала она.

Могила сына Виктора Павлика Павла / Фото Facebook/Лора Созаева

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

