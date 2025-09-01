Ани Лорак ранее уже жаловалась на дочь-подростка.

Ани Лорак - воспитание дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать россиян, не может найти общий язык с дочерью Софией.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, их отношения испортились после замужества предательницы с испанцем Исааком Виджраку.

Оказалось, Лорак не позволила Софии прогулять школу и присутствовать на своей свадьбе, хотя девочка уверенна, что певицу не волнует ее успеваемость, а только собственный комфорт.

Какие проблемы в Ани Лорак с дочерью / фото: скрин t.me/Ego_svita/

Также пропагандисты утверждают, что София уже сорвала несколько помолвок и свадьбу своего отца Мурата Налчаджиоглу. А новый муж Лорак не остается с девочкой наедине, поэтому певица везде возит супруга с собой.

София Налчаджиоглу / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

"Управы на нее у Каролины нет. Если даже чуток надавить, угрожает, что к отцу уедет в Киев", — рассказал источник СМИ.

Проблемы Ани Лорак с дочерью

Ани Лорак пожаловалась на свою дочь, которая недавно нашла себе новую подругу в лице дочери Киркорова.

"Очень сложно быть родителем подростка, и, пожалуй, я бы сказала, что быть родителем - одна из самых сложных работ для женщины, и мужчины немного недооценивают труд женщин по воспитанию ребенка, проще карьеру сделать. Переходной возраст чувствуется во всей красе, поверьте, но мы справляемся, слава Богу", - заявила предательница.

Отметим, как сообщал Главред, Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.

А также Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, записала новую песню. А вот фанаты остались не в восторге от новой песни, указав, что все ее композиции похожи и им уже надоел одинаковый репертуар.

