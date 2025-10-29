Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

Анна Подгорная
29 октября 2025, 16:39
528
Еве Коршик пришлось поплатиться за решения своей юности.
Ева Коршик
Ева Коршик Bazhane - известный бренд попал в скандал из-за блогерши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eva.korshik

Читайте больше:

  • Почему Bazhane отказались сотрудничать с Евой Коршик после публичного хейта
  • Что о скандале говорит сама блогерша

После скандала, связанного с известным ювелирным брендом и Настей Каменских, многие компании стали более сознательно подходить к выбору лиц для новых коллекций - современному украинскому обществу в публичном пространстве важно видеть знаменитостей, которые разделяют их ценности.

На фоне этого стало весьма удивительным решение бренда Bazhane привлечь к разработке, созданию и рекламе нового осеннего дропа блогершу Еву Коршик. В Instagram этот вопрос подняла блогерша и волонтер Елена Мандзюк: по ее мнению Коршик, которая находится в базе "Миротворец" за "распространение российской пропаганды", не самая удачная кандидатура для украинской рекламы.

видео дня

"Ева Коршик - лицо кампейна украинского бренда, который я любила. Ева - подруга Анны Алхим и Киевстонера; ее фото на фоне флага и поддержки "ЛНР" гуляют по Сети. Постоянная тусовка с россиянами, привлечение российских нарративов в Украину, находится на сайте "Миротворца". Но проблема на самом деле не в Еве и ей подобных, а в том, что украинский бизнес выбирает таких, как она, для сотрудничества. Что бренды часто не хотят работать с ветеранами, военными, волонтерами, с блогерами, которые нон-стоп рассказывают о войне и борются против всего российского. А выбирают безразличных, но хорошеньких. Выбирают голубей мира, который ни слова под своими фото про войну. Так уже не будет, всем стоит воспринимать настоящее настроение украинцев, которые выбирают только сознательность", - пишет Мандзюк.

Елена Мандзюк о Еве Крошик и Bazhane
Елена Мандзюк о Еве Коршик и Bazhane / фото: instagram.com/elena_mandziuk
Елена Мандзюк о Еве Крошик и Bazhane
Елена Мандзюк о Еве Коршик и Bazhane / фото: instagram.com/elena_mandziuk

В Threads было опубликовано раннее фото Евы Коршик на фоне флага непризнанной "ЛНР" и в толстовке с надписью "Я русский". Пользователи обратились к бренду Bazhane с вопросом, какие ценности девушки на фото соответствуют ихним.

В комментариях некоторые заступаются за блогершу, дескать на момент съемки этого кадра Еве было всего 14 лет, и нельзя ожидать от подростка какой-то сознательной общественной позиции. Однако многим этот аргумент кажется совершенно неубедительным.

Скандал с Евой Крошик и Bazhane
Скандал с Евой Коршик и Bazhane / Скриншот Threads
Скандал с Евой Крошик и Bazhane
Скандал с Евой Коршик и Bazhane / Скриншот Threads
Скандал с Евой Крошик и Bazhane
Скандал с Евой Коршик и Bazhane / Скриншот Threads

Скандал с Bazhane - реакция бренда и Евы Коршик

После того, как украинский бренд Bazhane начали активно обсуждать в Сети в негативном русле из-за сомнительного выбора лица их нового кампейна, на официальной странице фирмы появилось объявление о "снятии с продажи лимитированного осеннего дропа с Евой Коршик".

Bazhane про Еву Коршик
Ева Коршик Bazhane - известный бренд попал в скандал из-за блогерши / фото: instagram.com/bazhane_btq

Сама блогерша также сообщила о своем решении отменить продажу осенней линейки Bazhane&ЕваКоршик. "Друзья, пока вокруг бурлит этот шквал негатива - вот моя позиция, и как я это вижу. ... Мой гонорар в полном объеме от этого сотрудничества я перечисляю на помощь армии - чтобы деньги шли туда, где реально нужны. Отчеты будут позже", - написала Коршик.

Ева Коршик о скандале с Bazhane
Ева Коршик о скандале с Bazhane / фото: instagram.com/eva.korshik

Также Ева Коршик опубликовала серию видео, в которых более развернуто поделилась своей реакцией на ситуацию с Bazhane и хейт за фото 11-летней давности.

"Друзья, я - украинка. Я родилась в маленьком городке Счастье, что в Луганской области. Я украинская блогерша, создаю контент на украинском языке, плачу налоги в Украине, постоянно доначисляю, открываю сборы, помогаю закрывать сборы своим друзьям и коллегам, и работаю над тем, чтобы развивать украинское публичное пространство и распространять правильные ценности. А также я ответственно отношусь ко всему, что я транслирую. Я проживала некоторое время под влиянием российской пропаганды. Я и моя семья были очень сильно русифицированы, и это просто ужасно. И да, я сделала это фото, за которое мне стыдно до сих пор. Я чувствую страшную ответственность за это фото, и мне очень жаль, что я его тогда сделала. Но это был 14-летний ребенок, который находился под влиянием этой пропаганды. И это был стопроцентно, максимально неосознанный поступок. Я хочу еще раз попросить прощения у всех, кого мое фото, мой поступок из прошлого, мог обидеть, задеть или принести какую-то боль. Я буду нести за это ответственность до конца своей жизни. Искренне, честно — мне очень стыдно", - заявила блогерша и подчеркнула, что ее позиция во взрослом и осознанном возрасте проукраинская, что она доказывает своей деятельностью.

Ева Коршик
Ева Коршик прокомментировала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik
Ева Коршик
Ева Коршик прокомментировала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik
Ева Коршик
Ева Коршик прокомментировала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться. Детали о выборе Михаила раскрыл его отец, который на фронте с первых дней полномасштабной войны.

Также премьер Александр Стоянов признался, почему ушел из балета на пике славы и формы. Танцор дорожит своей профессиональной репутацией, над которой работал два десятилетия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:30Война
РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

18:26Украина
Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Последние новости

18:39

РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

18:30

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:26

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

17:56

"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

17:29

Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
17:27

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

17:21

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

Реклама
16:39

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

16:28

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках монахини в церкви за 79 секунд

16:26

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

16:26

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:19

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

Реклама
14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

14:17

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

13:59

Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья

13:48

Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с "кренделем"

13:47

Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

13:28

РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

13:23

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секретВидео

13:05

Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

13:04

Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

13:01

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

12:45

Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринадеВидео

12:12

Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

12:08

Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая - что с ней случилось

11:20

Температура поднимется до +18 градусов: совсем скоро в Украине потеплеет

Реклама
10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять