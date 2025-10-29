Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

Еве Коршик пришлось поплатиться за решения своей юности.

Ева Коршик Bazhane - известный бренд попал в скандал из-за блогерши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eva.korshik

После скандала, связанного с известным ювелирным брендом и Настей Каменских, многие компании стали более сознательно подходить к выбору лиц для новых коллекций - современному украинскому обществу в публичном пространстве важно видеть знаменитостей, которые разделяют их ценности.

На фоне этого стало весьма удивительным решение бренда Bazhane привлечь к разработке, созданию и рекламе нового осеннего дропа блогершу Еву Коршик. В Instagram этот вопрос подняла блогерша и волонтер Елена Мандзюк: по ее мнению Коршик, которая находится в базе "Миротворец" за "распространение российской пропаганды", не самая удачная кандидатура для украинской рекламы.

"Ева Коршик - лицо кампейна украинского бренда, который я любила. Ева - подруга Анны Алхим и Киевстонера; ее фото на фоне флага и поддержки "ЛНР" гуляют по Сети. Постоянная тусовка с россиянами, привлечение российских нарративов в Украину, находится на сайте "Миротворца". Но проблема на самом деле не в Еве и ей подобных, а в том, что украинский бизнес выбирает таких, как она, для сотрудничества. Что бренды часто не хотят работать с ветеранами, военными, волонтерами, с блогерами, которые нон-стоп рассказывают о войне и борются против всего российского. А выбирают безразличных, но хорошеньких. Выбирают голубей мира, который ни слова под своими фото про войну. Так уже не будет, всем стоит воспринимать настоящее настроение украинцев, которые выбирают только сознательность", - пишет Мандзюк.

Елена Мандзюк о Еве Коршик и Bazhane / фото: instagram.com/elena_mandziuk

Елена Мандзюк о Еве Коршик и Bazhane / фото: instagram.com/elena_mandziuk

В Threads было опубликовано раннее фото Евы Коршик на фоне флага непризнанной "ЛНР" и в толстовке с надписью "Я русский". Пользователи обратились к бренду Bazhane с вопросом, какие ценности девушки на фото соответствуют ихним.

В комментариях некоторые заступаются за блогершу, дескать на момент съемки этого кадра Еве было всего 14 лет, и нельзя ожидать от подростка какой-то сознательной общественной позиции. Однако многим этот аргумент кажется совершенно неубедительным.

Скандал с Евой Коршик и Bazhane / Скриншот Threads

Скандал с Евой Коршик и Bazhane / Скриншот Threads

Скандал с Евой Коршик и Bazhane / Скриншот Threads

Скандал с Bazhane - реакция бренда и Евы Коршик

После того, как украинский бренд Bazhane начали активно обсуждать в Сети в негативном русле из-за сомнительного выбора лица их нового кампейна, на официальной странице фирмы появилось объявление о "снятии с продажи лимитированного осеннего дропа с Евой Коршик".

Ева Коршик Bazhane - известный бренд попал в скандал из-за блогерши / фото: instagram.com/bazhane_btq

Сама блогерша также сообщила о своем решении отменить продажу осенней линейки Bazhane&ЕваКоршик. "Друзья, пока вокруг бурлит этот шквал негатива - вот моя позиция, и как я это вижу. ... Мой гонорар в полном объеме от этого сотрудничества я перечисляю на помощь армии - чтобы деньги шли туда, где реально нужны. Отчеты будут позже", - написала Коршик.

Ева Коршик о скандале с Bazhane / фото: instagram.com/eva.korshik

Также Ева Коршик опубликовала серию видео, в которых более развернуто поделилась своей реакцией на ситуацию с Bazhane и хейт за фото 11-летней давности.

"Друзья, я - украинка. Я родилась в маленьком городке Счастье, что в Луганской области. Я украинская блогерша, создаю контент на украинском языке, плачу налоги в Украине, постоянно доначисляю, открываю сборы, помогаю закрывать сборы своим друзьям и коллегам, и работаю над тем, чтобы развивать украинское публичное пространство и распространять правильные ценности. А также я ответственно отношусь ко всему, что я транслирую. Я проживала некоторое время под влиянием российской пропаганды. Я и моя семья были очень сильно русифицированы, и это просто ужасно. И да, я сделала это фото, за которое мне стыдно до сих пор. Я чувствую страшную ответственность за это фото, и мне очень жаль, что я его тогда сделала. Но это был 14-летний ребенок, который находился под влиянием этой пропаганды. И это был стопроцентно, максимально неосознанный поступок. Я хочу еще раз попросить прощения у всех, кого мое фото, мой поступок из прошлого, мог обидеть, задеть или принести какую-то боль. Я буду нести за это ответственность до конца своей жизни. Искренне, честно — мне очень стыдно", - заявила блогерша и подчеркнула, что ее позиция во взрослом и осознанном возрасте проукраинская, что она доказывает своей деятельностью.

Ева Коршик прокомментировала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

Ева Коршик прокомментировала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

Ева Коршик прокомментировала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

