В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

Кратко:
- От чего умер актер
- Кого он сыграл в сериале "Игра престолов"
Ирландский актер Майкл Патрик, известный по работе в театре и на телевидении, скончался после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
Как пишет Enews, печальную новость подтвердила его жена Наоми Шихан в социальных сетях. Ему было 35 лет.
Наоми написала в посте от 8 апреля, что Майкл "мирно скончался в окружении семьи и друзей" после 10 дней в больнице, добавив: "Словами не описать, как мы убиты горем".
"Не раз говорили, — продолжила Наоми в своем посвящении, — что Мик был источником вдохновения для всех, кому посчастливилось с ним познакомиться, не только в последние несколько лет во время его болезни, но и каждый день его жизни. Он прожил жизнь, полную радости и оптимизма. Радость, жизнерадостность, заразительный смех. Настоящий титан среди рыжеволосых мужчин".
Отметим, что от аналогичного заболевания скончался муж Сандры Буллок в возрасте 52 лет. В некоторых источниках также сообщается, что от этого неизлечимого заболевания также скончался Мао Цзедун.
Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз)
Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет.
