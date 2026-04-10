В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

Актер страдал от хронического дегенеративного заболевания, которое убило его в возрасте 35 лет.

https://glavred.info/starnews/v-35-let-ot-strashnogo-zabolevaniya-umer-zvezda-sagi-igra-prestolov-10755725.html Ссылка скопирована

Умер ирландский актер Майкл Патрик

Кратко:

От чего умер актер

Кого он сыграл в сериале "Игра престолов"

Ирландский актер Майкл Патрик, известный по работе в театре и на телевидении, скончался после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Как пишет Enews, печальную новость подтвердила его жена Наоми Шихан в социальных сетях. Ему было 35 лет.

видео дня

Наоми написала в посте от 8 апреля, что Майкл "мирно скончался в окружении семьи и друзей" после 10 дней в больнице, добавив: "Словами не описать, как мы убиты горем".

"Не раз говорили, — продолжила Наоми в своем посвящении, — что Мик был источником вдохновения для всех, кому посчастливилось с ним познакомиться, не только в последние несколько лет во время его болезни, но и каждый день его жизни. Он прожил жизнь, полную радости и оптимизма. Радость, жизнерадостность, заразительный смех. Настоящий титан среди рыжеволосых мужчин".

Отметим, что от аналогичного заболевания скончался муж Сандры Буллок в возрасте 52 лет. В некоторых источниках также сообщается, что от этого неизлечимого заболевания также скончался Мао Цзедун.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Что такое БАС (боковой амиотрофический склероз) Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Выживаемость пациента после постановки диагноза составляет от 5 до 12 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред