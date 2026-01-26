"Воздаст каждому": известный комик пригрозил россиянам за страдания украинцев

Семен Слепаков отреагировал на пост Максима Галкина.

https://glavred.info/starnews/vozdast-kazhdomu-izvestnyy-komik-prigrozil-rossiyanam-za-stradaniya-ukraincev-10735436.html Ссылка скопирована

Семен Слепаков про Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Семен Слепаков

Вы узнаете:

Семен Слепаков высказался про удары по Украине

Что он сказал

Известный российский комик Семен Слепаков, который был признан иноагентом за высмеивание диктатора Владимира Путина, отреагировал на пост Максима Галкина о тяжелой ситуации в Украине. В Instagram артист репостнул высказывание коллеги и высказался об ответственности россиян.

Комик решил показать аудитории последствия российских ударов — замерзшие киевские подъезды. Слепаков отметил, что ему надоело слышать тезисы пропаганды о необходимости жестоких ударов, целью которых является "заморозка" мирного населения во время холодной зимы.

видео дня

Семен Слепаков ответил Максиму Галкину / фото: instagram.com, Семен Слепаков

"Те, кто за этим стоят, используют безлично-деловые формулировки "вымораживание", "комплекс мероприятий", "воздействие на инфраструктуру", — прокомментировал пост Галкина комик.

Семен решил воззвать к совести россиян и использовал фразу из Евангелия, которая говорит об ответственности за свои действия.

"Я вспоминаю другие слова: "...и тогда воздаст каждому по делам его" (ΜΦ 16:27)", — высказался Слепаков.

Семен Слепаков про войну / фото: instagram.com, Семен Слепаков

Ранее российский комик Максим Галкин громко высказался о российских ударах по Украине. Он заявил, что масштабы гуманитарной катастрофы в Украине не осознают за рубежом, поскольку миру проще игнорировать трагедию. Галкин рассказал, что украинцы вынуждены выживать без света, воды и тепла.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный украинский актер Александр Рудинский рассказал об исполнении своей мечты. Из-за поступка Александра Усика он не сдержал слез. Рудинский признался, что очень хотел познакомиться с украинским боксером.

Также скандальный певец Олег Винник, который выехал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, перенес два инсульта. Друг певца сообщил, что из-за постоянных переживаний Олег подорвал свое здоровье. Он вспомнил, что ранее предлагал другу вернуться в Украину.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред