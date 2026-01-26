"Воздаст каждому": известный комик пригрозил россиянам за страдания украинцев

Вы узнаете:
- Семен Слепаков высказался про удары по Украине
- Что он сказал
Известный российский комик Семен Слепаков, который был признан иноагентом за высмеивание диктатора Владимира Путина, отреагировал на пост Максима Галкина о тяжелой ситуации в Украине. В Instagram артист репостнул высказывание коллеги и высказался об ответственности россиян.
Комик решил показать аудитории последствия российских ударов — замерзшие киевские подъезды. Слепаков отметил, что ему надоело слышать тезисы пропаганды о необходимости жестоких ударов, целью которых является "заморозка" мирного населения во время холодной зимы.
"Те, кто за этим стоят, используют безлично-деловые формулировки "вымораживание", "комплекс мероприятий", "воздействие на инфраструктуру", — прокомментировал пост Галкина комик.
Семен решил воззвать к совести россиян и использовал фразу из Евангелия, которая говорит об ответственности за свои действия.
"Я вспоминаю другие слова: "...и тогда воздаст каждому по делам его" (ΜΦ 16:27)", — высказался Слепаков.
Ранее российский комик Максим Галкин громко высказался о российских ударах по Украине. Он заявил, что масштабы гуманитарной катастрофы в Украине не осознают за рубежом, поскольку миру проще игнорировать трагедию. Галкин рассказал, что украинцы вынуждены выживать без света, воды и тепла.
Ранее Главред сообщал, что известный украинский актер Александр Рудинский рассказал об исполнении своей мечты. Из-за поступка Александра Усика он не сдержал слез. Рудинский признался, что очень хотел познакомиться с украинским боксером.
Также скандальный певец Олег Винник, который выехал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, перенес два инсульта. Друг певца сообщил, что из-за постоянных переживаний Олег подорвал свое здоровье. Он вспомнил, что ранее предлагал другу вернуться в Украину.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
