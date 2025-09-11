Укр
"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

Кристина Трохимчук
11 сентября 2025, 13:29
Алла Пугачева рассказала, как готовит детей к своей возможной смерти.
Алла Пугачева
Алла Пугачева говорит о своей смерти с детьми / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, www.youtube.com; instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева дала редкое интервью
  • Примадонна рассказала, как разговаривает с детьми о смерти

Российская певица Алла Пугачева, поддержавшая Украину после террористического вторжения РФ, откровенно рассказала, как говорит со своими детьми о возможной кончине. Примадонна призналась, что не боится поднимать такие темы в семье, сообщила она в интервью.

По словам артистки, сейчас она уделяет гораздо больше времени семье и детям от Максима Галкина. Близнецам Лизе и Гарри скоро исполнится 12 лет, и их знаменитая мать спокойно обсуждает с ними тему смерти.

видео дня

"Я им всегда говорю, что должна успеть вам все рассказать — как надо жить. Они говорят: "Чего ты нудишь?". А я отвечаю: "Я должна успеть". Мы спокойно на эту тему говорим, и это даже продлевает мне жизнь", — рассказала певица.

Алла Пугачева, Максим Галкин с детьми
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - Пугачева готовит детей к своей кончине / фото: instagram.com, Максим Галкин

При этом звезда отметила, что ее подход сильно отличается от того, как она воспитывала старшую дочь Кристину Орбакайте. Раньше артистка была больше занята карьерой и гастролями, поэтому к дочери относилась строже.

"Кристине было трудно, потому что я ее воспитывала так, чтобы она, если, не дай Бог, со мной что-то случится, не была травмированной, а знала, что нужно продолжать жить. Иначе что, я зря ее любила, чтобы она была таким слабым человеком?", — заметила Пугачева.

Алла Пугачева, Максим Галкин с детьми
Алла Пугачев и Максим Галкин с детьми - рассказала о своем идеальном уходе из жизни / фото: instagram.com, Максим Галкин

Алла Борисовна подчеркнула, что смерть ее не пугает. Более того, она уже представила для себя картину идеального ухода в глубокой старости.

"Я не боюсь смерти. Почему я должна ее бояться? Я не хочу быть беспомощной и чтобы были страшные боли. Я хотела бы в глубокой старости среди родных и близких угаснуть, как свеча", — поделилась певица.

Ранее Главред сообщал, что Алла Пугачева раскрыла, почему голосовала за российского диктатора Владимира Путина. По словам Примадонны, она была в восторге от президента РФ, но после одного события ее мнение о нем кардинально изменилось.

Также Алла Пугачева призналась, кто стоял за ее браком с путинистом Филиппом Киркоровым. Певица рассказала, что это был пиар-ход для раскрутки Киркорова и призналась, что вышла за него замуж из-за жалости к его родному человеку.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

