"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

Мохаммад Захур впервые ответил, как оказался под одной крышей с бывшей женой.

Камалия муж - Мохаммад Захур рассказал о жизни с певицей после развода / коллаж: Главред, фото:

Мохаммад Захур объяснил, почему не хочет говорить с дочерями о разводе

Бывший муж Камалии также раскрыл, почему они до сих пор живут вместе

Весной 2023 года украинская певица Камалия и британо-палестинский бизнесмен Мохаммад Захур объявили о расставании. За двадцать лет вместе у пары появились дочери - двойняшки Арабелла и Мирабелла.

12-летние девочки и сегодня не знают, что их родители в разводе - таким было решение их отца. Свою мотивацию, а также детали личной жизни Камалии он раскрыл в интервью Славе Демину.

Бизнесмен рассказал, что считает дочерей слишком юными, поэтому всячески хочет уберечь их от негатива, связанного с расставанием родителей. К тому же экс-муж Камалии не видит необходимости раскрывать тайну, ведь ни у него, ни у певицы пока нет новых партнеров.

"Я пока себе не ищу партнерш. Пока Камалия не находит партнеров, то я думаю, что детей нельзя сейчас травмировать. Мне кажется, если мы скажем, это больше ранит, чем они узнают, а потом мы признаем это", - убежден бизнесмен.

Камалия муж - Мохаммад Захур рассказал о жизни с певицей после развода / Скриншот YouTube

Почему Камалия живет с Захуром после развода

Многие и сегодня не верят, что певица и бизнесмен действительно расстались, ведь пара вместе посещает светские мероприятия, вместе отдыхает, и продолжает жить под одной крышей. Мохаммад Захур не считает это чем-то странным, ведь развод не сделал Камалию чужим для него человеком.

"До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах - это для меня промах. Любой ее подъем - я искренне радуюсь, от любой ее неудачи - мне больно. Я считаю, что мне на нее не все равно. Мы живем в одном доме. Нам это вообще не странно. Мы остались все равно людьми, друг друга все равно уважаем. Мы разошлись и все равно вместе", - признался экс-муж певицы.

Камалия муж - Мохаммад Захур рассказал о жизни с певицей после развода / instagram.com/kamaliyaofficial

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

