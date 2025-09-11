Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

Елена Зеленская появилась на саммите первых леди и джентельменов.

https://glavred.info/starnews/zelenskaya-v-roskoshnom-kostyume-pokorila-sammit-pervyh-leti-10697144.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский и Елена Зеленская - первые лица в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Как сейчас выглядит Елена Зеленская

Где она появилась в элегантном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская в новом элегантном образе посетила форум первых леди.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото с международного мероприятия, где показалась в белом стильном костюме.

видео дня

Елена Зеленская появилась в белом костюме / Фото Instagram/olenazelenska_official

"В украинском языке слова "образование", "мир" и "свет" созвучны. Нести свет и знание издавна означало у нас тождественные вещи – "образовать" во всех смыслах. Делать что-то более видимое, выводить из тьмы. Когда в самом центре Европы развязана отвратительная война, чтобы выжить, нам нужна сила знаний. И практически, и метафорически. Нам всем необходима максимальная ясность принципов и взглядов. И нам всем нужны глубокие знания, чтобы отличать истину от лжи. Всё это несет образование. Начинаем юбилейный, пятый, Саммит первых леди и джентльменов", - подписала свои фото первая леди.

Елена Зеленская появилась в белом костюме / Фото Instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская надела костюм-двойку, но не классического кроя. На ней был приталенный пиджак, немного расклешенный книзу от талии, а также классические брюки со стрелкой.

Елена Зеленская появилась в белом костюме / Фото Instagram/olenazelenska_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред