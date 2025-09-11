Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

Кратко:
- Как сейчас выглядит Елена Зеленская
- Где она появилась в элегантном образе
Первая леди Украины Елена Зеленская в новом элегантном образе посетила форум первых леди.
На своей странице в Instagram, она опубликовала фото с международного мероприятия, где показалась в белом стильном костюме.
"В украинском языке слова "образование", "мир" и "свет" созвучны. Нести свет и знание издавна означало у нас тождественные вещи – "образовать" во всех смыслах. Делать что-то более видимое, выводить из тьмы. Когда в самом центре Европы развязана отвратительная война, чтобы выжить, нам нужна сила знаний. И практически, и метафорически. Нам всем необходима максимальная ясность принципов и взглядов. И нам всем нужны глубокие знания, чтобы отличать истину от лжи. Всё это несет образование. Начинаем юбилейный, пятый, Саммит первых леди и джентльменов", - подписала свои фото первая леди.
Елена Зеленская надела костюм-двойку, но не классического кроя. На ней был приталенный пиджак, немного расклешенный книзу от талии, а также классические брюки со стрелкой.
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
