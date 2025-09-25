Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

Вы узнаете:
- Алисса Милано решилась на операцию
- Что произошло с Фиби из "Зачарованных"
Знаменитая актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные", решилась на операцию по кардинальному изменению внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Звезда рассказала, что удалила грудные импланты и вернула себе естественный облик. Актриса опубликовала фото из больницы и призналась, что этот шаг стал для нее символом принятия себя.
"Я отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой", — рассказала звезда.
Алисса поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что уже восстанавливается после вмешательства.
"Я уютно сплю в своей постели и ем еду, которую мне приготовила мама. Спасибо за все добрые слова. Я ценю вашу поддержку", — написала актриса.
Алисса Милано — пластические операции
Актриса впервые решилась на операцию по увеличению груди еще в 1992 году. Однако спустя десять лет, в 2003-м, ей пришлось удалить импланты из-за проблем со здоровьем. Позже Милано снова вернулась к хирургическому вмешательству — как призналась сама, под давлением общества и стандартов красоты.
Сегодня, в 52 года, звезда чувствует себя свободной и счастливой, ведь, по ее словам, впервые за долгое время она может быть собой без оглядки на чужие ожидания.
О персоне: Алисса Милано
Алисса Джейн Милано - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица. Наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?" (1984—1992), Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс" (1997—1998), Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" (1998—2006) и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы" (2013—2014), сообщает "Википедия".
