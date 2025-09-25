Укр
Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

Кристина Трохимчук
25 сентября 2025, 10:12
Актриса Алисса Милано решилась на кардинальные изменения внешности.
Алисса Милано
Алисса Милано решилась на операцию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Алисса Милано решилась на операцию
  • Что произошло с Фиби из "Зачарованных"

Знаменитая актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные", решилась на операцию по кардинальному изменению внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Звезда рассказала, что удалила грудные импланты и вернула себе естественный облик. Актриса опубликовала фото из больницы и призналась, что этот шаг стал для нее символом принятия себя.

Алисса Милано
Алисса Милано в больнице / фото: instagram.com, Алисса Милано

"Я отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой", — рассказала звезда.

Алисса поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что уже восстанавливается после вмешательства.

Алисса Милано
Алисса Милано восстанавливается после операции / фото: instagram.com, Алисса Милано

"Я уютно сплю в своей постели и ем еду, которую мне приготовила мама. Спасибо за все добрые слова. Я ценю вашу поддержку", — написала актриса.

Алисса Милано — пластические операции

Актриса впервые решилась на операцию по увеличению груди еще в 1992 году. Однако спустя десять лет, в 2003-м, ей пришлось удалить импланты из-за проблем со здоровьем. Позже Милано снова вернулась к хирургическому вмешательству — как призналась сама, под давлением общества и стандартов красоты.

Сегодня, в 52 года, звезда чувствует себя свободной и счастливой, ведь, по ее словам, впервые за долгое время она может быть собой без оглядки на чужие ожидания.

Ранее Главред сообщал, что известная актриса Шеннон Доэрти обвинила Алиссу Милано в том, что из-за нее лишилась роли в сериале "Зачарованные". Звезда не стала молчать в ответ на обвинения и заявила, что скандал влияет не столько на ее жизнь, сколько на людей, которые смотрели шоу и для которых оно очень многое означало.

Также Шенной Доэрти рассказала, как именно Алисса Милано провернула ее исключение из проекта "Зачарованные". 52-летняя звезда призналась, что Алисса Милано поставила ультиматум продюсерам — либо она остается, либо Доэрти, а так же угрожала подать в суд на Шеннон.

О персоне: Алисса Милано

Алисса Джейн Милано - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица. Наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?" (1984—1992), Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс" (1997—1998), Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" (1998—2006) и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы" (2013—2014), сообщает "Википедия".

