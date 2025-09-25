Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

Актриса Алисса Милано решилась на кардинальные изменения внешности.

Алисса Милано решилась на операцию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Алисса Милано решилась на операцию

Что произошло с Фиби из "Зачарованных"

Знаменитая актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные", решилась на операцию по кардинальному изменению внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Звезда рассказала, что удалила грудные импланты и вернула себе естественный облик. Актриса опубликовала фото из больницы и призналась, что этот шаг стал для нее символом принятия себя.

Алисса Милано в больнице / фото: instagram.com, Алисса Милано

"Я отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой", — рассказала звезда.

Алисса поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что уже восстанавливается после вмешательства.

Алисса Милано восстанавливается после операции / фото: instagram.com, Алисса Милано

"Я уютно сплю в своей постели и ем еду, которую мне приготовила мама. Спасибо за все добрые слова. Я ценю вашу поддержку", — написала актриса.

Алисса Милано — пластические операции

Актриса впервые решилась на операцию по увеличению груди еще в 1992 году. Однако спустя десять лет, в 2003-м, ей пришлось удалить импланты из-за проблем со здоровьем. Позже Милано снова вернулась к хирургическому вмешательству — как призналась сама, под давлением общества и стандартов красоты.

Сегодня, в 52 года, звезда чувствует себя свободной и счастливой, ведь, по ее словам, впервые за долгое время она может быть собой без оглядки на чужие ожидания.

