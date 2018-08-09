Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото

Анастасия Кумейко позировала в прозрачном платье

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana — Анастасия Кумейко — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье в прозрачном платье.

Снимок был сделан в Киеве, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена видящей на стуле в черном длинном платье, под нарядом видно ее нижнее белье.

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.