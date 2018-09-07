Мужчина дня Instagram: самый красивый преступник в мире Джереми Микс

34-летний Джереми Микс, которого именуют "самым мкрасивым преступником в мире", обрел известность в 2014 году благодаря модельной внешности и преступлениям - после того, как калифорнийская полиция выложила фотографию Джереми в Facebook, он стал настоящей знаменитостью.

Джереми,который имел лишь внушительный список совершенных преступлений, удалось заключить контракт с крупным модельным агентством White Cross Management.

У Джереми под левым глазом есть тату в форме слезы. По данным американских СМИ, это знак его принадлежности к организованной банде: когда у члена банды убивают кого-то близкого, то появляется подобная слеза (сначала контур, который наполняется чернилами после того, как произошла месть). По данным полиции, он принадлежит к известной местной банде "Crips".