Джастин Бибер женился на дочке известного голливудского актера

Бибер и Болдуин расписались / Фото: aol.com

В Нью-Йорке известный канадский певец Джастин Бибер 14 сентября женился на американской модели Хейли Болдуин.

Как сообщает People, информацию сообщил источник, близкий к семье исполнителя.

Отмечается, что Бибер и Болдуин официально зарегистрировали брак в суде Нью-Йорка, однако празднования по случаю бракосочетания состоятся позже.

Отмечается, что предложение 21-летний Бибер сделал 24-летней Болдуин во время отдыха на Багамах.

Хейли Болдуин – младшая дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина. Ее отношения с Бибером начались в 2015-2016 годах, но затем пара рассталась. Месяц назад знаменитости возобновили отношения после того, как певец расстался с певицей Селеной Гомес.

Напомним, песня американской исполнительницы Селены Гомес Back to You о тяжелых отношениях с бывшим бойфрендом Джастином Бибером получила звание "Гимн лета-2018".