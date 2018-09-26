Наступает на пятки звездной маме: старшая дочь Оли Поляковой украсила обложку журнала

Маша стала главной героиней номера глянца.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова украсила обложку журнала для девочек "Юная леди", став главной героиней октябрьского номера.
Сама певица на своей странице в Instagram написала трогательный пост дочери.
"Моя гордость, моя Маша Полякова стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек "Юная леди". Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица" - подписала под обложкой певица.
Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек "Юная леди". Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица ? Ищите в продаже! #юнаяледи #машаполякова @young_lady_mag #обложка #октябрь
Впервые старшая дочь четы Поляковых дебютировала на обложке журнала VIVA! в шесть лет в 2012 году. С тех пор Маша составляла компанию звездной маме как минимум еще четыре раза.
Ранее Оля Полякова снялась в "королевской" фотосессии.