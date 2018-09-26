Наступает на пятки звездной маме: старшая дочь Оли Поляковой украсила обложку журнала

Полякова и старшая дочь Маша / instagram.com/polyakovamusic

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова украсила обложку журнала для девочек "Юная леди", став главной героиней октябрьского номера.

Сама певица на своей странице в Instagram написала трогательный пост дочери.

"Моя гордость, моя Маша Полякова стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек "Юная леди". Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица" - подписала под обложкой певица.

Впервые старшая дочь четы Поляковых дебютировала на обложке журнала VIVA! в шесть лет в 2012 году. С тех пор Маша составляла компанию звездной маме как минимум еще четыре раза.

Ранее Оля Полякова снялась в "королевской" фотосессии.