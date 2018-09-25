В образе Елизаветы II с козочками: Оля Полякова снялась в "королевской" фотосессии

Оля Полякова позировала с домашними козами / viva.ua

Украинская певица Оля Полякова примерила образ Елизаветы II в новой фотосессии для журнала Viva!.

Сьемки проходили в загородном доме артистки, вместе с Поляковой в элегантных костюмах с шляпками позировали ее дочери Маша и Алиса. Кроме того, артистка у бассейна снялась со своими козочками, которых выращивает дома.

Редакция Viva! посвятила "Самой красивой женщине" Украины целый выпуск, и систематизировала мудрые изречения Суперблондинки.

Оля Полякова с детьми: младшей Алисой и старшей Машей / viva.ua

"Если бы в свое время… я вышла замуж за человека, который звал меня выйти замуж и уехать с ним в другую страну, я не стала бы певицей, а была бы несчастной фрау с тремя детьми и кухней. И мне кажется, она (то есть я) бы была совершенно бешеной. Но я хотела стать певицей и понимала, что в предложенных обстоятельствах это было бы невозможно.", - говорила Полякова.

Кроме того, артистка считает, что человек никому ничего не должен.

"Только в свои 30 с хвостиком ты прозреваешь. Ясно осознаешь: ты приходишь в эту жизнь один и уходишь один. И ты не должен ни своим родителям, ни детям, ни мужу или жене, ни родственникам… Ты должен только себе! Потому что ты у себя один. И я сейчас не об эгоизме, а о том, что когда человек занимается своей жизнью, у него нет времени на то, чтобы портить ее другим. Понятное дело, что нужно заботиться о родителях, понятное дело, что нужно заботиться о детях. Но жизнь свою класть к ногам другого человека – совершеннейшая глупость! Положите жизнь к своим ногам", - отметила исполнительница.

Оля Полякова снялась для обложки глянца / viva.ua

Ранее Оля Полякова покрасовалась стройными ногами в мини-платье.