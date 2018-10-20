Оля Полякова назвала любимого президента Украины

Оле Поляковой больше всего нравится первый президент Украины / Скриншот видео с youtube.com

Украинская певица Оля Полякова поделилась, что за все годы независимости Украины ей больше всего нравится первый президент — Леонид Кравчук.

Первый глава украинского государства "очень позитивный", рассказала артистка в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Я с ним просто общалась много в частных беседах, вот он мне нравится…", — заявила исполнительница.

По словам Поляковой, она общалась с Кравчуком на корпоративах. "... они все танцуют под мои песни… Творчество Оли Поляковой, оно настолько сбивает пафос со всех, что там танцуют все: и очень серьезные, и не очень серьезные, и очень богатые люди… Я красивый большой аниматор, и я их умею вовлечь в это веселье, в этот круг", — сказала певица.

Ранее Оля Полякова поделилась, что ее любимым певцом является украинец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev), который на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" представил Беларусь.