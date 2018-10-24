"Что ты из себя сделала?": Ирина Билык удивила фанатов сменой имиджа

Певица примерила новый яркий образ.
48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык анонсировала выход нового клипа парой кадров с предстоящего видео.
На своей странице в Instagram певица выложила снимки, на которых она позирует в белой оверсайз кофте, темных штанах, ботинках и с огненно-рыжими длинными волосами.
Фанаты заверили, что с нетерпением ждут премьеру клипа, однако, не все поклонники узнали певицу на фото.
"Ира, что ты из себя сделала?", "Очень яркий образ", "Ирочка, ждем с нетерпением", "Вау! Всего один кадр и уже нет сомнений, что будет круто", - писали юзеры.
Ранее Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ.