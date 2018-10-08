"Грузная баба с перекроенным лицом": Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ

Ирина Билык удивила внешним видом / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык шокировала зрителей шоу "Танцы со звездами" своим внешним видом.

Певица пришла на шоу поддержать Оксану Марченко, которая танцевала под песню артистки "Нас нет". Видео появилось на YouTube-канале "Танцев со звездами".

В комментариях под роликом пользователи видеохостинга разнесли внешность Билык – они считают, что исполнительница перестаралась с "уколами красоты", и из-за этого у нее проблемы с речью.

"А что с Билык? Что с лицом и с разговорной речью?", - интересовалась Анна Петрова.

/https://www.youtube.com/Танці з зірками

"Я в шоке от Билык. В этой грузной бабе с перекроенным лицом уже не осталось ничего от той поп-иконы, которую мы любили", - считает Oksana Oki-sun.

https://www.youtube.com/Танці з зірками

"У Билык неестественное лицо. Неудачная пластика и пора худеть", - написала Ирина Гусечко.

https://www.youtube.com/Танці з зірками

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына.