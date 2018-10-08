"Грузная баба с перекроенным лицом": Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ

8 октября 2018, 15:27

Артистка пришла поддержать на "Танцы со звездами" Оксану Марченко.

Ирина Билык
Ирина Билык удивила внешним видом / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык шокировала зрителей шоу "Танцы со звездами" своим внешним видом.

Певица пришла на шоу поддержать Оксану Марченко, которая танцевала под песню артистки "Нас нет". Видео появилось на YouTube-канале "Танцев со звездами".

В комментариях под роликом пользователи видеохостинга разнесли внешность Билык – они считают, что исполнительница перестаралась с "уколами красоты", и из-за этого у нее проблемы с речью.

"А что с Билык? Что с лицом и с разговорной речью?", - интересовалась Анна Петрова.

Ирина Билык
/https://www.youtube.com/Танці з зірками

"Я в шоке от Билык. В этой грузной бабе с перекроенным лицом уже не осталось ничего от той поп-иконы, которую мы любили", - считает Oksana Oki-sun.

Билык
https://www.youtube.com/Танці з зірками

"У Билык неестественное лицо. Неудачная пластика и пора худеть", - написала Ирина Гусечко.

Билык
https://www.youtube.com/Танці з зірками

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ирина Билык Танцы со звездами
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:06
"Будет ад на дорогах": объявлена дата сноса Шулявского путепровода, движение закроют на 1,5 года
15:51
10% личного состава ЧВК "Вагнер" украинцы - СБУ
15:46
"И Донецк на еще более коротком поводке у Москвы": всплыли интересные подробности убийства Захарченко Видео
15:37
В профильном комитете Рады разрешили лишить неприкосновенности "оппоблоковца" Колесникова
15:27
"Грузная баба с перекроенным лицом": Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ Видео
15:14
"Московский дрифт вышел на новый уровень": появились фото, как один самолет под Москвой подрезал другой Фото
15:10
У Путина - день рождения. Пожелаем ему не сдохнуть до суда мнение
15:10
В Киеве офицер ВСУ устроил стрельбу по гражданским в кафе
15:02
Украина - гибридный сексуальный гигант мнение
14:44
Как Киеву усмирить Путина в Азовском море мнение
14:32
Рабинович рассказал о своем "плане мира" для Украины актуально
14:12
"Политико-оральная комедия": кто такая Анна Оскомина и почему вокруг ее текста о Порошенко разгорелись страсти
13:55
Радары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах Видео
13:51
Melovin представил лирический трек на украинском языке Видео
13:05
Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной
13:04
"Швырнули окровавленный паспорт Героя Украины": Геращенко рассказала, как боевики ведут себя на переговорах в Минске
12:58
"Лоболепс": Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом Видео
12:28
Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании новая девушка - СМИ
12:28
Появилось фото взрыва Нибиру – какая планета на очереди Видео
11:57
В США СМИ узнали о заморозке активов путинского олигарха Дерипаски
11:46
"Не лишайте ее отца": на Ани Лорак под фото с дочкой накинулись после новости о разводе
11:30
Под Киевом насмерть разбился на байке известный политолог: опубликованы фото, видео 18+ Видео
11:26
Жилье в пригороде: преимущества жилого комплекса "AGAM" новости компании
11:04
Толпа подростков ограбила магазин в двух шагах от Рады: опубликовано фото
11:00
Из Германии пришли прекрасные новости для Северного потока-2
10:36
Девушка дня Instagram: модель с соблазнительными формами Элизабет Тернер Фото
10:34
В США пристрелили известного рэп-исполнителя
10:20
Чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
10:04
Картинки и поздравления с Днем юриста-2018 Фото
09:53
Опасность и тревога. В популярной операционной системе нашли критическую уязвимость
09:43
Шпионы в европейском санатории, или Как Кремль прозевал пробуждение Европы мнение
09:16
Сенцов в колонии начал писать новый сценарий для кино - российские тюремщики
08:57
К чему приведет раскачивание "языковой лодки" в Украине мнение
08:54
В аннексированном Крыму выгнали с работы автора статьи об особняке Дмитрия Киселева
08:11
Георгий Тука: Путина устроит один вариант – если на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии"
08:06
"Хочешь мира - готовься к войне". Британцы проведут военные учения против "русских" с беспилотниками
07:40
"Чтоб ты сдох!": Тука раскрыл, что сказал бы Путину в глаза Видео
07:39
"Жесткие санкции". Отец Хабиба рассказал, как накажет сына за драку после боя с Макгрегором
07:12
Москва vs Константинополь: грядет эпохальный бой за православное чемпионство мнение
06:36
"Распятые попики": Тука рассказал о "промывании мозгов" украинцам по автокефалии УПЦ
06:18
Задавит всех: Лещенко поведал, кто может спутать карты на президентских выборах
06:02
Волкер назвал условие встречи с Сурковым по Донбассу
05:31
Журналист рассказал, как Украине прорвать блокаду своих портов
04:54
Внучка Софии Ротару поразила сеть стройными ногами
04:09
"Молочка" подорожает: эксперт назвал причину Видео
03:42
"Зияющая пустота": Максим Галкин рассказал о важной роли Романа Карцева Видео
03:01
ВСУ займутся "деоккупацией" Норвегии на учениях НАТО "Trident Juncture 2018"
02:14
Тука рассказал о милитаризации Крыма военными пенсионерами РФ
01:43
В МИД России пожалели УПЦ МП из-за "агрессии" Украины Видео
01:21
В Google создали приложение, игнорирующее блокировку сайтов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять