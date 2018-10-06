"Сердцеед растет": Ирина Билык показала подросшего сына

Ирина Билык показала сына / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Популярная украинская певица Ирина Билык показала своего двухлетнего сына Табриза.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила фото, на которых Табриз запечатлен в желтой футболке с длинными волосами.

"Пап, а есть конфетка? Нет. А если найду?", - подписала кадры певица.

Подписчики Билык уверены: когда малыш подрастет, будет разбивать девичьи сердца.

"Держитесь девчонки... Красавец, сердцеед растет", "Сказочный мальчик!", "Не мальчик, а просто картинка. Нереально хорошенький", "Какой проникновенный взгляд! Красавчик!", - расхваливали поклонники.

Ранее Ирина Билык впервые призналась, почему облысела.