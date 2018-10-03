Ирина Билык впервые призналась, почему облысела

Ирина Билык рассказала, что однажды облысела / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Популярная украинская певица Ирина Билык впервые открыла тайну, которой раньше ни с кем не делилась, и не говорила об это в интервью.

Певица в интервью со Славой Деминым в шоу "Слава+" рассказала, что пару лет была практически лысой.

"В виду того, что мне сделали подряд 10 укладок с феном, утюгом, у меня выпали все волосы, и я ходила такая же, как ты, только был сантиметр волос", - призналась Билык.

Эта неприятная ситуация произошла с певицей 5 лет назад. По ее словам, зрители этого не заметили, так как она носила парики.

"Для меня было очень огромной проблемой скрывать то, что я вот такая как ты. Я считаю, что это подвиг в таком состоянии оставаться адекватным, не разочаровавшимся в парикмахерах, в жизни, своей работе человеком. Да, у меня теперь огромный арсенал дома и париков, и различных волос. Тем не менее, мне это тоже все нравилось, потому что я актриса и могу менять имидж", - рассказала певица.

Ранее украинский продюсер раскритиковал Ирину Билык за русский язык.