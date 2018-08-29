"Бесконечный стыд": украинский продюсер раскритиковал Ирину Билык за русский язык

29 августа 2018, 13:56

Знаменитость написала поздравление поклонникам с Днем Независимости Украины на русском языке.

Ирина Билык
Ирина Билык подверглась критике / instagram.com/bilyk_iryna

Известную певицу Ирину Билык раскритиковал продюсер Александр Ягольник за поздравление с Днем Независимости Украины на русском языке.

Об этом он написал в своем блоге. По его словам, он помогал Билык в начале ее карьеры, она была среди первых, и "зажигала надежды тогдашнего прогрессивного украинского общества, доказывала, что украинский шоу-бизнес таки рождается и украинские звезды способны собирать те же залы, как и москвичи, естественно тогда доминировали на гастрольном рынке".

Именно поэтому, как сказал Ягольник, ему стало обидным поздравление Билык с Днем Независимости Украины на русском языке.

"И это сейчас, когда мы воюем в том числе и за возрождение украинской идентичности, когда крайне актуальным является вопрос языка не только для радикалов и патриотов, но и вообще для любого нормального человека, который не хочет видеть российские танки на Крещатике или где угодно в стране, и понимает, как важно сейчас Украине быть сильной. Возможно, Ирина не совсем осознала, насколько и как своими приветственными словами на русском она ранила души тех, кто помнит и любит ее первое творческое чисто "украинское" десятилетия, ее первые альбомы и песни, для кого они напоминают о юности. И что когда-то своим творчеством была на острие сознания украинской нации во времена бурных 90-х, в 2018 году, на пятом году войны с РФ и в год 100-летия украинской государственности, то обращается к зрителю, вдохновенно празднует День Независимости Украины ... на русском, а не модным, родным, общегосударственным, соловьиным языком предков", - написал в блоге продюсер.

Ягольник считает, что Билык стала "российскозависима", и зря продемонстрировала это в эфире телеканала.

"Жаль, что моя любимая певица с 1989 года внутренне не почувствовала, как унизительно, позорно и совершенно непонятно, особенно после невероятно красивого и вдохновляющего нынешнего украинского военного парада, выглядело ее приветствие на русском? Для ее фанов 90-х - это было как ножом по стеклу. Бесконечный стыд...", - считает Ягольник.

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на новом фото.

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Ирина Билык Александр Ягольник
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