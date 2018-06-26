"Боже, какой кукольный!": Ирина Билык показала подросшего сына на новом фото

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая редко делится с фанатами снимками с супругом и сыном, в этот раз решила побаловать фанатов.

На своей странице в Instagram она выложила фото ее двухлетнего сына Табриза.

Подписчики артистки умилились трогательному снимку, и в комментариях засыпали Билык комплиментами.

"Боже, какой кукольный!", "Очень хорошенький!", "А глаза-то папины...", "Маленький Аслан", "Копия своих прекрасных родителей", - расхваливали подписчики.

Напомним, что Ирина и Аслан Ахмадов в браке с 2015 года. Вместе они воспитывают общего сына Табриза, которого им родила суррогатная мать.

Ранее рыжеволосая Билык поделилась планами на свадьбу.