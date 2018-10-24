"Мелькает искра": Леся Никитюк рассказала об отношениях с партнером по "Танцах со звездами"

Леся Никитюк сказала, что они с Максимом Ежовым друзья / Скриншот видео с youtube.com

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк поделилась, что между ней и партнером по проекту Максимом Ежовым мелькает только танцевальная искра.

Ежов — очень классный парень, у него армия поклонниц, рассказала ведущая в интервью "РБК-Украина".

По словам собеседницы агентства, они с танцором — друзья.

"Недавно мне начали приходить в соцсетях сообщения от девочек… Они просят помочь с ним познакомиться! Я очень активно взялась за роль свахи. И теперь каждая фанатка сначала проходит кастинг у меня, а потом я передаю ее контакт Максу…", — отметила артистка.

Напомним, в эфире третьего выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк и Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма, раскритиковал участницу, а она ему закрыла рот.