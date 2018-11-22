"Суицид пропагандируете?": Лорак заинтриговала тизером клипа на новую песню "Сон"

Ани Лорак впечатлила тизером нового клипа / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая по политическим убеждениям сбежала в Россию, представила фрагмент тизера на новую эмоциональную композицию "Сон".

"Сон - мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные места, существование которых невозможно объяснить или понять", - подписала знаменитость пост в Instagram.

Лорак обнародовала фрагмент песни, в котором поет о сне, в котором она видит соперницу, которая целует ее возлюбленного. Трек сопровождает эффектное видео, в нем артистка находится на значительной высоте и, кажется, будто готова прыгнуть вниз.

Подписчики Лорак в соцсети бурно отреагировали на анонс нового клипа. Многие писали, что с нетерпением ждут возможности увидеть клип полностью. Некоторые сознавались, что песни Лорак традиционно вызывают восторг. Однако были и те, кто посчитал клип автобиографическим.

"Красиво! Не терпится увидеть клип полностью... досмотреть сон до конца", "Все о муже поет", "Каролина, а что это ещё за тела на машине? Вы что суицид что ли пропагандируете", "Необычно, красиво и интригующе! Мы все в ожидании вашего сна!", "Красивая песня, интересное видео, захватывает", "Антилайк за пропаганду суицида"- написали фанаты Лорак в комментариях.

Ранее сообщалось, что муж певицы Ани Лорак киевский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу находится в депрессии, и сильно переживает из-за бракоразводного процесса с певицей Ани Лорак.