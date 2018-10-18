"Это про Мурата": Ани Лорак выпустила новую песню-признание

Ани Лорак представила новую песню / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая разводится со своим мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, поделилась личными переживаниями в новой песне "Сон".

Lyric –видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

С тех пор, как мужа артистки Мурата Налчаджиоглу поймали на измене с молодой киевлянкой Яной Беляевой, Лорак не комментировала произошедшее, однако, в песне есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя", также, артистка заявляет: "Да, я все понимаю, сердцем верю тебе, но в душе началась война".

Фанаты посчитали, что таким образом певица рассказала о личных переживаниях, когда она узнала об измене супруга.

"Очень откровенно в свете последних событий. Выговориться и пережить эмоции через песню... Желаю Каролине всего наилучшего", "Как много жизней в этой истории. Очень искреннее признание. И я могу смело присоединиться к нему, как и каждая женщина, которая "видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно". Ох эта боль. Если бы можно было ее выпеть, выкричать, проговорить", "Это про Мурата…", - писали юзеры.

Ранее дочь Ани Лорак дефилировала на подиуме в Москве.