"Дебют моей принцессы": дочь Ани Лорак дефилировала на подиуме в Москве

Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая разводится со своим мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, похвасталась успехами дочери Софии.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором ее дочь участвовала на показе коллекции одежды в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

"Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!", - подписала фото Лорак.

Однако, не все подписчики разделили радость певицы: некоторые фанаты стали утверждать, что без известной мамы Софию никто бы не пригласил на показ.

"Если бы не ваша популярность - был бы у вашей принцессы дебют. Ага", "Давайте в России рожать детей славянской внешности и ими любоваться!", "Давно пора с такой красотой весь мир завоевать", "Где блат, там и подиум. Только ходить по нему вашу дочь так и не научили. Но наряд и прическа ей иду", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак в России спела переделанную песню из известного мюзикла, опубликовано видео.