"Типа Дита фон Тиз": Ани Лорак в России спела переделанную песню из известного мюзикла, опубликовано видео

Ани Лорак в России исполнила переделанную песню из известного мюзикла / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) в российском Барнауле на концерте спела переделанную песню из извейтной комедии-мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" — "Я же говорила".

В городе певица показала свое шоу "Дива", говорится на ее странице в Instagram.

Исполнительница показала видео, на котором запечатлено, как она пела композицию из мюзикла в ванне. Ролик за восемь часов собрал более 150 тысяч просмотров.

Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Типа Дита фон Тиз (американская фотомодель, певица — Ред.)", — поделилась мнением 2009jo. "Шикарная", — считает apanfilova78. "Каролинка, вы еще помещаетесь в свои старые платья?)", — спросила anet_bin.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.