"Любовь между ними есть до сих пор": подруга мужа Ани Лорак рассказала об отношениях пары

В Сети распространяются слухи о разводе пары / instagram.com/anilorak

Муж певицы Ани Лорак киевский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу находится в депрессии, и сильно переживает из-за бракоразводного процесса с певицей Ани Лорак.

Так посчитали подписчики бизнесмена, которые постоянно видят его депрессивные посты в Instagram. Информацию о разводе не подтверждает ни Лорак, ни Налчаджиоглу. Киевская подруга бизнесмена Каролина Коледа решила рассказать об отношениях пары в интервью порталу "Собеседник".

Журналисты попытались выяснить, действительно ли муж знаменитой артистки -тусовщик и активный ходок налево, как о нем говорят многие.

"Десять лет назад он приехал на Украину из Турции, для него все тут было ново. Он не знал русского языка, обучался ресторанному бизнесу. Его во всем поддерживала Ани Лорак. И эта поддержка была скорее моральная, нежели финансовая. Да, его всегда окружали слухи и сплетни по поводу других женщин, но он это никогда не комментировал. Я думаю, именно эти пересуды и мешают его семейной жизни. Мне кажется, что любовь между Ани Лорак и Муратом есть и до сих пор. Настоящие чувства ведь не могут умереть за день, за два, за месяц", - уверяет Коледа.

Девушка отметила, что не единожды видела пару вместе в непринужденной обстановке, без окружения камер и многочисленных журналистов.

"Я не хочу комментировать слухи о разводе, так как это их личное дело и в это не нужно лезть посторонним. Когда придет время, и кто-то из них захочет дать комментарий, они сделают это сами. По поводу Яны Беляевой (девушка, с которой Мурата недавно вместе сняли на видео — ред.) могу сказать только то, что они знакомы через их общего друга. Не понимаю, почему им приписывают отношения", - рассказала подруга Мурата.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.

Ранее Ани Лорак выпустила новую песню-признание.