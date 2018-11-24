"Вове повезло": Надя Дорофеева поразила фанатов глубоким декольте

Надя Дорофеева показала фото с мужем / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников фото со своим мужем Владимиром Дантесом.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором Надя запечатлена в штанах и топе в полоску с открытыми плечами и декольте. Образ певица дополнила туфлями на шпильке. Дантес позировал в джинсах, черном свитере и ярко-оранжевой куртке.

Подписчики отметили, что мужу Дорофеевой очень повезло, ведь Надя выглядит очень сексуально.

"Какие же красивые", "Надя, а это что за мандарин рядом с тобой?", "Вове повезло", "Надюха очень сексуальная", "Крутая пара!", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева шокировала поклонников новым имиджем.