"Мое тело мягкое": 150-килограммовая модель Тесс Холлидей разделась перед объективом фотографа

Модель продолжает мотивировать поклонников любить себя и свое тело / Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Известная американская модель с особенно пышными формами Тесс Холлидей поделилась с подписчиками своего блога снимками в купальнике и с глубоким декольте. Знаменитая plus-size красотка, вес которой превышает 150 килограмм, заявила о своих намерениях и далее пропагандировать любовь к себе.

"Первые 20 лет моей жизни были потрачены на то, чтобы пытаться быть кем-то другим. Поэтому сейчас, в 30, я отказываюсь скрывать себя от мира. Я до сих пор выясняю, кто я, и надеюсь, что дам ответы на все вопросы в течение десятилетий. Что я знаю наверняка – это то, что мое тело мягкое, мои мысли всегда витают в облаках, и я люблю себя такой, как есть", – призналась Тесс Холлидей на своей странице в Instagram.

Манекенщица довольно горячий снимок в кружевной майке черного цвета. Сексапильную фотографию модель сделала в своем авто и засветила пышную грудь.

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Холлидей также опубликовала обольстительно фото, на котором она позирует перед объективом в черном купальнике. Наряд подчеркивает пышную грудь модели. Поклонники также могут рассмотреть многочисленные татуировки на теле знаменитой американки.

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Напомним, Холлидей поделилась с подписчиками своего блога фотографией в экстравагантном прозрачном наряде, который подчеркивает и обнажает все особенности фигуры.