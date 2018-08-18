150-килограммовая модель Тесс Холлидей показала пышные формы в купальнике: опубликовано фото

Холлидей показала пикантные снимки у бассейна / Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Американская модель plus-size Тесс Холлидей разделась перед объективом фотоаппарата во время отдыха у бассейна.

В Instagram пышнотелая красотка показала тело в пикантных позах.

На отдыхе Холлидей примерила сплошной купальник с обольстительным вырезом. Кроме этого, она полностью обнажила грудь, игриво прикрыв аппетитные формы руками.

Девушка традиционно продемонстрировала идеальную прическу и безупречный макияж. Холлидей не скрывает свои формы, а гордиться ими и часто говорит о естественной женской красоте.

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

/ Фото: Instagram/Тесс Холлидей

Напомним, ранее резонанс спровоцировало заявление Холлидей, которая сообщила фанатам в соцсети, что будет заниматься спортом и корректировать фигуру.