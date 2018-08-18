150-килограммовая модель Тесс Холлидей показала пышные формы в купальнике: опубликовано фото

Обаятельная красотка показала пляжный образ у бассейна.
Американская модель plus-size Тесс Холлидей разделась перед объективом фотоаппарата во время отдыха у бассейна.
В Instagram пышнотелая красотка показала тело в пикантных позах.
На отдыхе Холлидей примерила сплошной купальник с обольстительным вырезом. Кроме этого, она полностью обнажила грудь, игриво прикрыв аппетитные формы руками.
Девушка традиционно продемонстрировала идеальную прическу и безупречный макияж. Холлидей не скрывает свои формы, а гордиться ими и часто говорит о естественной женской красоте.
Напомним, ранее резонанс спровоцировало заявление Холлидей, которая сообщила фанатам в соцсети, что будет заниматься спортом и корректировать фигуру.