Лев Лещенко срочно госпитализирован — СМИ

9 декабря 2018, 07:20

Певцу стало неважно перед выступлением, узнали журналисты.

Лев Лещенко экстренно госпитализирован, сообщили журналисты
Лев Лещенко попал в больницу, сообщили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Российский эстрадный певец — 76-летний Лев Лещенко — был экстренно госпитализирован в столице РФ Москве перед выступлением в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".

Исполнитель почувствовал себя неважно за кулисами мероприятия, сообщает СтарХит.

"Пока неизвестно, что именно стало причиной проблем со здоровьем… артиста", — отметило издание.

Напомним, в 2014 году Льву Лещенко стало плохо на сцене, он обратился в одну из клиник Израиля. Врачи диагностировали у певца межпозвоночную грыжу шейного отдела, он согласился на операцию. Исполнителю вырезали грыжу и вставили имплант в область шейного отдела позвоночника.

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Лев Лещенко госпитализирован
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