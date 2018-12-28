Актеры "Дизель Шоу" впервые после гибели Поплавской собрались вместе

"Дизель шоу" снялись в праздничной фотосессии / https://www.facebook.com/NelipaMax

Актеры "Дизель Шоу", которые пострадали в результате жуткого ДТП под Киевом, и в котором погибла актриса Марина Поплавская, впервые после происшествия собрались вместе.

Снимками с фотосессии для журнала Viva! поделились Максим Нелипа и Ирина Дронова.

На одном фото все актеры разместились за праздничным столом, рядом с ними на телевизоре фото погибшей Поплавской.

На другом снимке актеры переоделись, и с шампанским сидели на диване.

"Дизель шоу" впервые собрались после трагедии / https://www.facebook.com/Dronova.Ira

Ранее артисты Дизель шоу рассказали о ДТП с гибелью Поплавской.