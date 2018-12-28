"Ногу вывернуло, как у кузнечика": артисты Дизель шоу рассказали о ДТП с гибелью Поплавской

Актеры рассказали подробности гибели в ДТП Марины Поплавской / УНИАН

Погибшая в страшном ДТП под Киевом звезда Дизель шоу Марина Поплавская могла за некоторое время до трагедии выйти в Житомире.

Об этом рассказали актеры Дизель шоу, пострадавшие во время аварии, в интервью Обозревателю.

Как рассказал актер Александр Бережок, Поплавская во время роковой поездки говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?".

"Спрашивала пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если б у кого-то было хоть какое-то ощущение…", - подчеркнул он.

"Проснулся от того, что меня вперед подало. Открыл глаза и потом уже случился удар. Столкнулись два очень тяжелых металлических объекта, и по грохоту это было слышно.

Я увидел только, что у меня нога вывернута в обратную сторону. Как у кузнечика. Я попытался двигаться, но ничего не получилось. В общем, больно, страшно. Все как в страшных фильмах про катастрофы", - рассказал Егор Крутоголов.

Напомним, погибшую Марину Поплавскую наградили орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.