Гибель звезды "Дизель шоу": журналисты рассказали о шестом чувстве смерти Поплавской

В ДТП погибла Марина Поплавская / УНИАН

Трагически погибшая звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская позаимствовала у своей учительницы дату на надгробном камне.

И это лишь один из многих эпизодов случайностей, предшествовавших трагедии, говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Поплавская на последнем видео промелькнула в черной одежде. Могла ли тогда женщина "шестым чувством" почувствовать приближение смерти? Возможно это только совпадение. Но журналисты нашли еще не одну странную вещь.

Ранее было опубликовано трогательное видео, посвященное королеве юмора из "Дизель шоу".

Напомним, знаменитый белорусский комик Евгений Сморигин рассказал о страшном ДТП, в котором погибла его коллега Марина Поплавская.