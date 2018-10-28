Гибель Поплавской: опубликовано трогательное видео, посвященное королеве юмора из "Дизель шоу"

В фильме показаны эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались.
В Сети появился трогательный фильм, посвященный памяти актрисы Марины Поплавской, погибшей в жутком ДТП под Киевом.
При этом авторы начали фильм, появившийся на 9-й день после гибели Поплавской, посвящением "Королеве юмора".
"В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались", – рассказали авторы.
Ранее в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени Марины Поплавской.
Напомним, знаменитый белорусский комик Евгений Сморигин рассказал о страшном ДТП, в котором погибла его коллега Марина Поплавская.