Гибель Поплавской: опубликовано трогательное видео, посвященное королеве юмора из "Дизель шоу"

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

В Сети появился трогательный фильм, посвященный памяти актрисы Марины Поплавской, погибшей в жутком ДТП под Киевом.

При этом авторы начали фильм, появившийся на 9-й день после гибели Поплавской, посвящением "Королеве юмора".

"В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались", – рассказали авторы.

Ранее в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени Марины Поплавской.

Напомним, знаменитый белорусский комик Евгений Сморигин рассказал о страшном ДТП, в котором погибла его коллега Марина Поплавская.