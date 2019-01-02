Ссора Кейт Миддлтон и Меган Маркл: герцогиня Кембриджская взялась за ружье

2 января 2019, 18:22

В сеть просочились слухи, что Меган пыталась запретить своему мужу участвовать в охоте.

  • Кейт Миддлтон с ружьем DailyMail
  • Кейт Миддлтон с ружьем DailyMail
  • Кейт Миддлтон с ружьем DailyMail

Масла в огонь вестей о соперничестве между герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогиней Сассекской Меган Маркл подлили новости из Сандрингема. По слухам, Кейт еле дождалась отъезда Меган, чтобы схватить свой дробовик и умчаться на охоту.

Традиция устраивать королевскую охоту в Сандрингемском дворце на День подарков существует уже немало лет. Однако в этом году она чуть не сорвалась из-за Меган Маркл: жена принца Гарри является ярой противницей подобного насилия над животными.

В итоге Кейт Миддлтон из вежливости пришлось ждать, пока невестка не покинет поместье.

В сеть просочились слухи, что Меган пыталась запретить своему мужу, принцу Гарри, принимать участие в столь кровавом развлечении, однако королевские источники эту информацию опровергают.

В итоге Гарри все же приехал в Сандрингем для участия в королевской построждественской фотосъемке. Однако уже на следующий день он покинул поместье, где проходила охота, якобы из-за недовольства супруги.

А вот Кейт Миддлтон, в отличие от соперницы, отлично провела время на охоте вместе с супругом, принцем Уильямом, сообщает DailyMail.

Ранее сообщалось, что Елизавета II устроила выволочку внуку из-за подарка на Рождество для Меган Маркл. По данным инсайдера, от подарка остались не в восторге все члены королевской семьи.

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охота Кейт Миддлтон Меган Маркл
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