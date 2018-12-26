СМИ: Елизавета II устроила выволочку внуку из-за подарка на Рождество для Меган Маркл

Елизавета II устроила выволочку Гарри из-за подарка для Меган Маркл / instagram.com/kensingtonroyal

Британские СМИ пишут, что Елизавету II разозлил подарок принца Гарри для Меган Маркл: мол, слишком уж внучок потратился.

Как пишет Radar Online, британская королева устроила выволочку внуку за его транжирство. Тот презентовал беременной супруге кольцо, символизирующее их с Меган и их будущего ребенка. На украшение кольца пошли два камня по 2,5 карата и еще один в 1,5 карата.

Дело в том, что, по традиции, в королевской семье такие дорогие подарки дарят лишь на знаковые праздники или годовщины. Будущее рождение ребенка в этот перечень не входит.

По данным инсайдера, от подарка остались не в восторге все члены королевской семьи, но королева – особенно. Она заявила Гарри, что не намерена "терпеть такие прихоти".

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2019"Королева напомнила внуку, что он должен продолжать традиции и перестать потакать всем прихотям, потребностям или требованиям своей жены", – заявил собеседник издания.

Тем не менее, Гарри настоял на создании кольца в задуманном виде.

Напомним, слухи о том, что жена принца Гарри беременна, распространялись еще до их свадьбы, а после торжества каждый месяц СМИ сообщали о том, что герцогиня в положении.В июле 2018 года Сеть "взорвала" новость о том, что Меган беременна двойней.

На официальных мероприятиях в сентябре Маркл стала появляться в просторных нарядах, прикрывать живот сумками, папками, специальным кроем одежды.

Ранее стало известно, что мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми.