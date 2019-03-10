Российская актриса Заворотнюк снова стала мамой

Заворотнюк и Чернышов стали родителями / Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк и ее муж, фигурист Петр Чернышов впервые показала публике свою новорожденную дочь Милу.

Как сообщает StarHit, малышка появилась на свет в октябре 2018 года, однако супруги тщательно скрывали эту новость от прессы.

Четырехмесячная Мила Чернышова впервые вышла в свет на обложке журнала вместе с мамой и папой. Неизвестно, самостоятельно 47-летняя Заворотнюк родила ребенка или воспользовалась услугами суррогатной матери. Ранее актриса признавалась, что готова взять малыша из детского дома.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк едва не стала жертвой теракта в Барселоне"Я уже давно думаю о том, чтобы взять ребенка из детдома. Было время, мы приезжали туда по несколько раз в неделю и даже брали с собой дочь Анну. Но пока не занимались сбором пакетов документов, потому это сделать очень тяжело", - рассказывала ранее актриса.

СМИ сообщают, что на протяжении 2018 года Заворотнюк почти не появлялась на публике и не была задействована в сериалах.

Как известно, Заворотнюк и Чернышов в браке уже 10 лет, они познакомились на проекте Танцы на льду. Из-за романа с фигуристом актриса рассталась с партнером по сериалу Моя прекрасная няня Сергеем Жигуновым. От предыдущего брака у Заворотнюк есть дочь Анна и сын Майкл, а для Чернышова это первый ребенок.

/ Фото: Instagram/a_zavorotnyuk

Напомним, психолог, кандидат философских наук, ведущая Наталья Холоденко стала мамой во второй раз.