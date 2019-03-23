"Живота не было": режиссер засомневался в беременности Заворотнюк

Коллеги не верят, что Заворотнюк самостоятельно родила дочь / Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк

Российский режиссер Алексей Кирющенко заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, у которой осенью родилась дочь, утверждает, что в этот период снимал ее в сериале и не заметил беременность артистки.

"Только из новостей узнал об этом. Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала Между нами, девочками-2? И живота у нее не было. И вообще она выходила в свет, была тоненькой. Ничто не предвещало. И вдруг!" – цитирует режиссера Комсомольская правда.

Журналисты предположили, что возможно актриса во время съемок делала перерыв на роды, но не сообщила об этом коллегам по съемочной площадке.

"Она без перерывов снималась, у нее была большая роль в моем сериале, она много времени проводила на съемках. И держала себя в хорошей физической форме", - констатировал Кирющенко.

Напомним, Заворотнюк, которая тщательно скрыла то, что в третий раз стала мамой, показала трогательное фото с 4-месячной дочкой Милой. Девочка появилась на свет в октябре 2018 года.