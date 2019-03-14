Анастасия Заворотнюк растрогала сеть новым фото маленькой дочки

Анастасия Заворотнюк показала фото с дочкой Милой / Вконтакте

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая тщательно скрыла то, что в третий раз стала мамой, показала трогательное фото с 4-месячной дочкой Милой. Девочка появилась на свет в октябре 2018 года.

На своей странице в Instagram актриса держит маленькую Милу, которая смеется при виде своего папы - супруга звезды сериала "Моя прекрасная няня" Петра Чернышева.

"Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!", - поблагодарила поклонников актриса.

Анастасия Заворотнюк показала новое фото дочки / Instagram.com/Анастасия Заворотнюк

Отметим, что Заворотнюк и Чернышов в браке уже 10 лет. От предыдущего брака у Заворотнюк есть дочь Анна и сын Майкл, а для Чернышова это первый ребенок.

Напомним, психолог, кандидат философских наук, ведущая Наталья Холоденко стала мамой во второй раз.